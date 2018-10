Glaubensschwestern unerwünscht

Nilakkal (Südindien) am Mittwoch: Hinduistische Hardliner gehen gegen Journalistinnen und Pilgerinnen vor, die auf dem Weg zum Sabarimala-Tempel sind. Auseinandersetzungen gibt es auch zwischen den Fundamentalisten und der Polizei (Bild) Foto: Uncredited/AP/dpa

Im Streit um ein Tempelverbot für Frauen im gebärfähigen Alter haben sich hinduistische Dogmatiker in Indien gewalttätige Zusammenstöße mit der Polizei geliefert. Wütende Traditionalisten hinderten am Mittwoch Frauen daran, einen wichtigen hinduistischen Tempel in Sarabimala zu betreten. Angreifer umringten die Autos von Journalistinnen, Reporter wurden bedroht, Steine flogen.

Das Oberste Gericht des Landes hatte Ende September nach einem jahrelangen Rechtsstreit das Zutrittsverbot für Frauen zum Ayyappa-Tempel in Sarabimala aufgehoben. Weibliche Personen im Alter zwischen zehn und 50 Jahren – auf diese Lebensspanne wurde das »gebärfähige Alter« festgelegt – war es bislang verboten, den Tempel im südlichen Staat Kerala zu betreten und dort zu beten.

Am Mittwoch sollte der Tempel nun erstmals für sie zugänglich sein. Schon seit Tagen protestierten am Zugangsweg zu dem auf einem Hügel gelegenen Gebäude Tausende Traditionalisten gegen die neue Regelung. Die Regierung von Kerala kündigte an, die Öffnung des Heiligtums für Frauen dieser Altersgruppe auch gegen den Protest durchzusetzen.

Bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Gläubigen wurden am Mittwoch nach Behördenangaben 15 Polizisten und fünf Zivilisten verletzt. Eine 45jährige, die den Tempel besuchen wollte, gab laut einem Bericht der Nachrichtenagentur PTI auf, nachdem wütende Aktivisten sich ihr in den Weg gestellt hatten.

Ein in Dubai arbeitender Mann aus der Region, Biju S. Pillai, sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe sich extra Urlaub genommen und sei nach Hause gereist, »um die Heiligkeit des Tempels zu verteidigen«. Niemandem sei es erlaubt, »die Weise zu ändern, in der dieser Tempel seit Jahrhunderten funktioniert«, sagte Pillai. »Wenn sie etwas ändern wollen, müssen sie uns vorher töten und über unsere Leichen gehen.« (AFP/jW)