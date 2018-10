»Vier in einem« in Lund

Demonstration zum internationalen Frauenkampftag am Hermannplatz in Berlin (8. März 2017) Foto: Florian Boillot

Am ersten Oktoberwochenende waren in der südschwedischen Universitätsstadt Lund etwa 200 Menschen, mehrheitlich Frauen, zusammengekommen, um an der dritten Internationalen Marxismus-Feminismus-Konferenz teilzunehmen. Das erste Treffen dieser Art hatte 2015 in Berlin stattgefunden, das zweite 2016 in Wien.

In diesem Jahr stand das Lebenswerk von Frigga Haug im Mittelpunkt. Deren Schrift »Die Vier-in-einem-Perspektive. Politik von Frauen für eine neue Linke« von 2008 liefert nach wie vor Inspiration für feministische Theoriebildung und Praxis. Nach Haug muss eine marxistisch-feministische Politik es schaffen, allen Menschen Teilhabe an vier lebenswichtigen Tätigkeitsbereichen zu ermöglichen. Dazu gehören Lohnarbeit, Sorge- oder Reproduktionsarbeit, »Arbeit an der Gesellschaft« – also politisches Engagement – und »Arbeit an sich selbst«; zum Beispiel Weiterbildung.

In Workshops ging es etwa um die Frage, wie Sorgearbeit in einer volkswirtschaftlichen Gleichung zu verbuchen ist. Alessandra Mezzadri von der »School of Oriental and African Studies« (SOAS; Kolleg für orientalische und afrikanische Studien) an der Universität London sprach sich dafür aus, die Mehrwertschaffung nicht nur in der Produktion zu verorten, sondern ebenfalls in der Sphäre der Reproduktion.

Teils sehr akademisch

Im Gegensatz dazu argumentierte Ankica Cakardic von der Universität Zagreb in Sinne eines Luxemburgschen Feminismus gegen die künstliche Verschiebung der Mehrwertproduktion auf die Sphäre der Sorge- und Reproduktionsarbeit. Wie Mezzadri will Cakardic hier zu einer überzeugenden Theoretisierung beitragen, bleibt dabei aber nah an der von Karl Marx ausgearbeiteten Werttheorie. Beide Referentinnen teilten die Überzeugung, dass Kämpfe proletarischer Frauen, die sich oft im Bereich der schlecht oder gar nicht bezahlten Sorgearbeit abspielen, als Klassenkämpfe anerkannt und dementsprechend auch geführt werden müssen.

Der Austausch über Sorgeökonomien, gerechte Umverteilung der anfallenden Arbeiten im Haushalt sowie in der Pflege von Kindern und von Kranken oder älteren Angehörigen sowie die Vergesellschaftung dieser Tätigkeiten prägten einen Großteil der meist akademischen Diskussionen. Denn trotz des Appells im Aufruf zur Konferenz, diese möglichst aktivistisch auszurichten, folgten nur aus wenigen Diskussionen konkrete Handlungsaufforderungen für eine marxistisch-feministische Praxis. Dies mag auch an einer Begriffskonfusion liegen: Nicht wenige Beiträge stellten marxistische Ansätze rein analytisch zur Diskussion, ohne auf eine tatsächlich klassenkämpferische Strategie ausgerichtet zu sein, die geeignet wäre, die kapitalistische Produktionsweise umzuwerfen.

In einem der Workshops wurde etwa die Haugsche »Erinnerungsarbeit« als Ausgangspunkt kollektiver marxistisch-feministischer Politik diskutiert: Die eigene Biographie wird aus einer Erzählerinnenperspektive verarbeitet, um Sprache und Handlungsmuster der Figuren analysieren zu können. Gesellschaftliche Verhältnisse treten so anders zum Vorschein, und es wird möglich, das Private als politisch zu begreifen.

Einzelne Beiträge wie der von Heidi Hartmann, feministische Ökonomin aus den USA, beschrieben zudem Repräsentationspolitik und Frauen in Führungspositionen als feministische Errungenschaft. Dies stieß bei vielen Teilnehmenden auf Unmut. Der Umgang mit dem Staat als Gesamtpatriarch wurde ebenfalls immer wieder beleuchtet, wobei Nikita Dhawan von der Universität Innsbruck der gesellschaftlichen Linken eine »Staatsphobie« attestierte, die zu keiner tragfähigen Politik führen könne.

»Brot und Rosen«

Tatsächliche Aushandlungen praktischer Art fanden zum Thema transnational-feministischer Solidarität statt. Ranjana Padhi, feministische Autorin und Aktivistin aus Indien, berichtete vom vielfältigen Widerstand indischer Landarbeiterinnen und Subsistenzbäuerinnen gegen Landraub, Naturzerstörung und patriarchale Gewalt. Celeste Murillo von der sozialistischen Frauenorganisation »Pan y Rosas« (»Brot und Rosen«) aus Argentinien nahm Bezug auf Kämpfe von Arbeiterinnen und Arbeitern, die nicht nur Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen erzwingen wollen, sondern auch gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz von Frauen und Transmenschen praktisch als Klasse vorgehen. Mit beeindruckenden Beispielen der letzten Jahre aus der argentinischen Arbeiterbewegung verdeutlichte Murillo, inwiefern feministische Themen auch Themen der Arbeiterklasse sind und als solche in Gewerkschaftsprogramme gehören. »Was wir jedoch wollen, sind befreiende Erfahrungen als Kollektiv«, erklärte Murillo, die auch Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei PTS in Argentinien ist, »denn Empowerment ist nur ein Konzept für eine Minderheit von Frauen. Der liberale Feminismus verspricht ein Aufrücken in der kapitalistischen Hierarchie, aber die tatsächliche befreiende Erfahrung kommt dann, wenn wir uns mit den Frauen und Männern um uns herum entwickeln, kämpfen – und schlussendlich auch siegen«. Ana González, ebenfalls aus Argentinien und langjährige feministische Kämpferin für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, zeigte auf, wie die verstärkte Militarisierung Südamerikas von seiten der USA Hand in Hand mit der neoliberalen Umwälzung der Gesellschaften stattfindet, die ohnehin am stärksten von internationalen Strukturanpassungsprogrammen betroffen sind.

Trotz des internationalen Charakters der Konferenz waren deutsche und schwedische Teilnehmende in der Überzahl. Es gab kaum Antworten auf die Frage, wie etwa antirassistische Kämpfe mit Queerfeminismus und Klassenkampf verbunden werden könnten. Auch Vertreterinnen von Arbeiterinnenorganisationen waren kaum anwesend. Gleichwohl befassten sich Workshops mit Problemen, deren Beseitigung ebenso antirassistisch wie klassenkämpferisch wäre – wie etwa Sondersanktionen für migrantische Sozialleistungsempfängerinnen und -empfänger in Europa.