»Kapital« revisited

Die Neue Textausgabe des »Kapitals« zeigt Karl Marx als ständigen Kritiker seiner selbst – Karl-Marx-Statue des chinesischen Bildhauers Wu Weishan in Trier Foto: !Koss(https://www.flickr.com/photos/immokoss/42703531170/)/CC BY-ND 2.0(https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/)

Karl Marx hat seine wissenschaftliche Arbeit nicht zu Ende führen können. Eine Binsenweisheit, sie trifft auf jeden großen Denker zu, dennoch stellt sie Philologen vor Probleme. Welche der Marxschen Texte entsprechen wirklich dem letzten Stand seiner Forschungen? Was hätte er, wäre er dazu gekommen, modifiziert oder gar revidiert? Welche seiner zu Lebzeiten unveröffentlichten Manuskripte beinhalten Aussagen, die als Infragestellung seiner publizierten Arbeiten gelten müssen? Welche sind nur als vorläufige Notizen, als unausgegorene und später verworfene Ideen anzusehen?

Selbst das Marxsche Hauptwerk, zu Lebzeiten des Autors in mehreren Ausgaben und Sprachen erschienen, kann nicht als des Meisters letztes Wort gelten. Marx überdachte und bearbeitete den Text bis zu seinem Tod. Die in den vergangenen Jahrzehnten als kanonisch geltende Ausgabe, der 23. Band der Marx-Engels-Werke (MEW), folgt der vierten deutschen Ausgabe aus dem Jahr 1890 und wurde von Friedrich Engels für die Veröffentlichung fertiggestellt. Sie basiert wesentlich auf der zweiten deutschen, von Marx selbst redigierten Ausgabe.

Engels wusste, dass Marx mit dieser zweiten Ausgabe nicht völlig zufrieden war und eine Reihe von Änderungen beabsichtigte. Er kannte den vom deutschen abweichenden französischen Text, wusste um des Autors Diskussionen mit verschiedenen Übersetzern, debattierte selbst mit Marx über mögliche Verbesserungen, Vorzüge und Nachteile der verschiedenen Varianten. Zudem lagen ihm nach Marx’ Tod Notizen und Bemerkungen vor, die Hinweise auf Veränderungsabsichten des Autors gaben. Insbesondere die für die englische Übersetzung bestimmten Instruktionen sowie zwei Handexemplare, ein deutsches und ein französisches, waren von Bedeutung; hier hatte Marx geplante Änderungen notiert. In der posthum veröffentlichten dritten bzw. vierten deutschen Ausgabe modifizierte Engels den Text. Er beanspruchte, hierbei mit größter Vorsicht zu Werke gegangen zu sein: »Es ist also in dieser dritten Auflage kein Wort geändert, von dem ich nicht bestimmt weiß, dass der Verfasser selbst es geändert hätte.« (MEW 23, 34)

Vielleicht war er zu vorsichtig, Marx selbst hätte stärker eingegriffen. Die Frage, wie ein vom Autor neu redigierter Text ausgesehen hätte, bleibt unbeantwortet. Die nun im Hamburger VSA-Verlag erschienene neue Textausgabe (NTA) stellt den Versuch dar, sich Marx’ »letzem Willen« anzunähern.

Thomas Kuczynski ist klug und bescheiden genug, um zu wissen, dass auch seine Fassung nicht dem entspricht, was Marx selbst herausgegeben hätte. So gründlich er die entsprechenden Marxschen Notizen studiert hat – er kennt sie wie kaum ein Zweiter – es bleiben Notizen. Marx’ notorische Neigung, Pläne umzuwerfen, Formulierungen in Frage zu stellen, schon am Tag der Drucklegung neue Änderungswünsche zu entwickeln, hatte bereits Engels manchen Nerv geraubt. Heutigen Philologen geht es nicht besser: Welche der verschiedenen Varianten, in denen Marx ein Theorem zu Papier brachte, tatsächlich die von ihm favorisierte war, bleibt Gegenstand der Interpretation, oft der Spekulation.

Unterschiede zwischen der Neuen Textausgabe und dem 23. MEW-Band finden sich zunächst auf der formalen Ebene. Die NTA behält die originale Orthographie, bspw. »Waare«, »Werth« oder auch »Brod«, weitgehend bei. Bemerkenswert ist, dass Fußnoten, selbstverständlich als solche gekennzeichnet, in den fließenden Text übernommen wurden. Dies soll der Lesefreundlichkeit ebenso dienen wie die Übersetzung fremdsprachiger Zitate ins Deutsche. Ein vorzüglicher Herausgeberkommentar diskutiert die von Marx nach der Erstveröffentlichung des »Kapitals« im Jahr 1867 vorgenommenen Änderungen bzw. seine nicht immer eindeutigen Überlegungen zu weiteren Modifikationen. Thomas Kuczynski gibt eine Übersicht über Marx’ diesbezügliche schriftliche Äußerungen und stellt dar, was Engels darüber wusste. Er informiert über Unterschiede bisheriger Ausgaben des »Kapitals«, wobei er der editiorischen Arbeit an der dritten und vierten deutschen Ausgabe besondere Aufmerksamkeit widmet. Dem gedruckten Buch ist eine USB-Card beigefügt, die dem näher interessierten Leser den detaillierten Vergleich der unterschiedlichen Varianten des Textes ermöglicht.

Inhaltlich bezeichnend für die Neue Textausgabe ist ihre deutlichere Orientierung am abweichenden französischen Text. Auch Friedrich Engels griff bei den von ihm verantworteten Ausgaben auf die französische Variante zurück, legte hierbei jedoch einige Zurückhaltung an den Tag. Neben der für ihn typischen Vorsicht spielten inhaltliche Vorbehalte eine Rolle. Thomas Kuczynski konstatiert eine Meinungsverschiedenheit zwischen Marx und Engels, letzterer bezeichnete die französische Ausgabe gegenüber der deutschen als »Verflachung«. Marx hingegen scheint mit der französischen Variante recht zufrieden gewesen zu sein. Zwar widersprach er dem Freund hinsichtlich dessen Bedenken nicht und räumte ein, er sei gezwungen gewesen, die beiden ersten Kapitel (Ware und Geld, Verwandlung von Geld in Kapital) zu verflachen (»aplatir«). Auf der anderen Seite hatte Marx nicht nur große Mühe darauf verwendet, seine Theorie für das französische Publikum verständlicher zu formulieren, er ergänzte den Text auch an verschiedenen Stellen. Daher sprach er der französischen Ausgabe einen »eigenständigen wissenschaftlichen Wert« zu und wünschte sie bei künftigen Übersetzungen verstärkt herangezogen zu sehen. Es ist davon auszugehen, dass er sie, wäre er noch dazu gekommen, auch für die Überarbeitung der deutschen Fassung genutzt hätte.

Alternative Variante

Die Neue Textausgabe nimmt dies ernst und bietet eine alternative Variante des Marxschen Hauptwerkes. Zwei Beispiele, willkürlich herausgegriffen, mögen typische Differenzen illustrieren. In der MEW-Ausgabe findet sich die Aussage: »Ein Gebrauchswert oder Gut hat also nur einen Wert, weil abstrakt menschliche Arbeit in ihm vergegenständlicht oder materialisiert ist.« (MEW 23, 53) In der Neuen Textausgabe lautet derselbe Satz: »Ein Gebrauchswerth oder Gut hat also nur einen Werth, weil schlechthin menschliche Arbeit in ihm vergegenständlicht oder materialisirt ist.« (NTA 17)

Marx hatte in seinem Exemplar der zweiten deutschen Ausgabe handschriftlich »schlechthin« anstelle von »abstrakt« gesetzt. In der französischen Ausgabe wird auf ein Adjektiv gleich ganz verzichtet. Es könnte scheinen, hier werde lediglich ein Fremdwort durch ein deutsches ersetzt. Doch es geht um mehr: Das Adjektiv »abstrakt« ist semantisch aufgeladen, hinter seiner Verwendung in einem Begriff wie »abstrakte Arbeit« bzw. im Gegenbegriff »konkrete Arbeit« lauert die Marxsche Rezeption der Hegelschen Logik. Diese Dimension, zentral für ein umfassendes Verständnis der Marxschen Vorgehensweise, droht in der vereinfachten Form verlorenzugehen.

Ist folglich an dieser Stelle die MEW-Fassung der NTA-Variante vorzuziehen? Die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Die philosophisch informierte Leserin mag die Ersetzung der an Hegel geschulten Ausdrucksweise als inhaltlichen Verlust empfinden, für nicht entsprechend ausgebildete Menschen, sie sind in der Mehrheit, trifft das Gegenteil zu. Die Hegelsche bzw. Marxsche Verwendung der Wörter »abstrakt« und »konkret« unterscheidet sich von ihrem alltagssprachlichen Gebrauch, lädt somit zu Missverständnissen ein. Eine der Alltagssprache nähere Formulierung bewahrt den sich dieser Differenz nicht bewussten Leser vor der Gefahr, auf falsche Gleise zu geraten.

Eine Stelle, die in Verdacht steht, zu weiten Teilen Produkt eines Engelsschen Eingriffs zu sein, findet sich ebenfalls im ersten Kapitel. In der zweiten deutschen Ausgabe von 1872 heißt es: »Eine einzelne Waare, ein Quarter Weizen z. B. tauscht sich in den verschiedensten Proportionen mit anderen Artikeln aus. Dennoch bleibt sein Tauschwert unverändert, ob in x Stiefelwichse, y Seide, z Gold u. s. w. ausgedrückt. Er muss also einen von diesen verschiedenen Ausdrucksweisen unterscheidbaren Gehalt haben.« (Marx-Engels-Gesamtausgabe II.6, 71)

Diese Aussage ist schief: Der Begriff Tauschwert wird im zweiten Satz, ähnlich wie in der klassischen Ökonomie, synonym zum Begriff Wert gebraucht. Marx hatte jedoch zwischenzeitlich eine wichtige Differenzierung eingeführt; der Wert als wesentliches Verhältnis ist vom Tauschwert als dessen Erscheinungsform zu unterscheiden. Insofern bleibt im Beispiel zwar der Wert des Weizens unverändert, als Tauschwert erscheint er jedoch in jeweils anderer Form – eben in Form von x Stiefelwichse oder von y Seide oder von z Gold. Marx erkannte diese Ungenauigkeit, strich in seinem Handexemplar den fehlerhaften Satz aus und zeigte mittels Einfügungszeichen an, dass er an seiner Statt eine Ergänzung plante. In der dritten und vierten deutschen Ausgabe lautet die entsprechende Passage sachlich korrekt: »Eine gewisse Ware, ein Quarter Weizen z. B. tauscht, sich mit x Stiefelwichse oder mit y Seide oder mit z Gold usw., kurz mit andern Waren in den verschiedensten Proportionen. Mannigfache Tauschwerte also hat der Weizen statt eines einzigen. Aber da x Stiefelwichse, ebenso y Seide, ebenso z Gold usw. der Tauschwert von einem Quarter Weizen ist, müssen x Stiefelwichse, y Seide, z Gold usw. durch einander ersetzbare oder einander gleich große Tauschwerte sein. Es folgt daher erstens: Die gültigen Tauschwerte derselben Ware drücken ein Gleiches aus. Zweitens aber: Der Tauschwert kann überhaupt nur die Ausdrucksweise, die ›Erscheinungsform‹ eines von ihm unterscheidbaren Gehalts sein.« (MEW 23, 51)

Gehen diese Sätze tatsächlich auf Marx zurück? In Marx’ Handexemplar ist zwar ein Ergänzungswunsch angezeigt, eine entsprechende Formulierung jedoch fehlt.¹ Wir wissen, dass etwas eingefügt werden sollte, nicht was. Es ist möglich, dass Engels ein später verlorengegangenes Dokument besaß, das die obige Passage enthielt. Aufgrund sprachlicher Eigenarten vermutet Kuczynski jedoch, er hätte die Leerstelle mit eigenen Worten gefüllt.² Die NTA gibt den Absatz daher, dem Handexemplar streng folgend, ohne Einfügung wieder: »Eine Waare, ein Quarter Weizen z. B. tauscht sich in den verschiedensten Proportionen mit andern Artikeln, mit x Stiefelwichse, y Seide, z Gold u.s.w. Er muss also einen von diesen verschiedenen Ausdrucksweisen unterscheidbaren Gehalt haben.« (NTA 16) Diese letztere Variante ist nun mit Sicherheit purer Marx. Ob sie besser ist als der vermutlich von Engels ergänzte Text, sei der Beurteilung der Leserschaft überlassen.

Problemfall Engels?

Bei allen Unterschieden im Detail, allem Ringen um eine adäquate, ebenso präzise wie leserfreundliche Form der Darstellung, der zentrale Punkt bleibt die Frage nach der Existenz gravierender inhaltlicher Differenzen. Inwieweit stimmen die verschiedenen Ausgaben in der Sache überein? Hat die Engelssche Edition des »Kapitals« unser Marx-Bild verzerrt? Sind Marxisten, die ihr ökonomisches Einmaleins anhand der blauen Bände gelernt haben, auf Holzwegen gewandelt? Fragen solcher Art sind nicht neu und werden seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert. Der mit der Neuen Textausgabe unternommene Versuch, sich Marx’ »letztem Willen« anzunähern, kann einen Beitrag zu ihrer Klärung leisten. Anhand zweier gängiger Streitpunkte sei dies illustriert.

Unter dem Schlagwort »Marx-Engels-Problem« ist die These zu verstehen, letzterer hätte zentrale Aspekte des Werkes seines Freundes falsch aufgefasst. Die sich als Gegenteil des »Arbeiterbewegungsmarxismus« verstehende »Neue Marx-Lektüre« behauptet grundlegende theoretische Differenzen zwischen den beiden Begründern des Marxismus. Engels habe Marx’ Ansichten grob versimplifiziert, eine komplexe Theorie in eine plumpe, quasireligiöse Weltanschauung verwandelt. Zudem habe seine Propagierung geschichtsphilosophischer Dogmen die Rezeption von Marx’ Werk nachhaltig negativ beeinflusst.

Träfen diese Thesen zu, dann stünde zu befürchten, Engels’ Fehlinterpretation habe auch auf seine Bearbeitung des »Kapitals« abgefärbt. Thomas Kuczynskis gründliche Beschäftigung mit Marx’ verschiedenen Textentwürfen sowie den in Form von Notizen, Manuskripten und Briefen zum Ausdruck gebrachten Änderungswünschen kann helfen, dies zu überprüfen. Liefert die NTA den Nachweis einer versehentlichen oder vorsätzlichen Entstellung des wissenschaftlichen Gehaltes des Textes? Ist der NTA-Marx ein anderer als der MEW-Marx? Kurze Antwort: Nein. Diejenigen theoretischen Standpunkte, die in der Vergangenheit in Verdacht gerieten, Ausfluss Engelsscher Verzerrungen zu sein, finden sich in MEW und NTA gleichermaßen.

Entsprechende Schlüsselstellen sind wörtlich identisch oder unterscheiden sich allenfalls in Details der Formulierung. Gelegentlich werden vermeintlich »engelsistische« Positionen sogar deutlicher betont als in der MEW-Ausgabe. Als Beispiel diene ein Passus, der den zwischen »alten« und »neuen« Marx-Lesern umstrittenen historischen Gehalt der Formulierung »Genesis der Geldform« expliziert. In der MEW-Fassung heißt es: »Die historische Ausweitung und Vertiefung des Austausches entwickelt den in der Warennatur schlummernden Gegensatz von Gebrauchswert und Wert. Das Bedürfnis, diesen Gegensatz für den Verkehr äußerlich darzustellen, treibt zu einer selbständigen Form des Warenwerts und ruht und rastet nicht, bis sie endgültig erzielt ist durch die Verdopplung der Ware in Ware und Geld.« (MEW 23, 102)

Die NTA-Variante argumentiert ausführlicher: »Die historische Ausweitung und Vertiefung des Austausches prägt den Arbeitsprodukten mehr und mehr den Charakter von Waaren auf und entwickelt zugleich den in der Waarennatur schlummernden Gegensatz von Gebrauchswerth und Werth. Das Bedürfniss diesen Gegensatz für den Verkehr äußerlich darzustellen, treibt zu einer selbstständigen Form des Waarenwerths und ruht und rastet nicht bis sie endgültig erzielt ist durch die Verdopplung der Waare in Waare und Geld.« (NTA 61)

Die Textstellen unterscheiden sich. In der letzteren wird der Hinweis, dass Ware nicht gleich Ware ist, die Warenform vielmehr in ihrer Entwicklung, d. h. historisch-prozessual aufzufassen sei, ergänzt und somit weiter verdeutlicht. Ein inhaltlicher Widerspruch existiert nicht.

Verallgemeinert lässt sich sagen, dass die Neue Textausgabe keinen Beleg für den oft behaupteten, nie nachgewiesenen theoretischen Antagonismus zwischen Marx und Engels liefert, schon gar nicht für eine systematische Entstellung der inhaltlichen Aussagen des »Kapitals«. Dies festzuhalten ist nicht gleichbedeutend mit der Behauptung einer in jedweder Hinsicht vollständigen Übereinstimmung zwischen den beiden Begründern des Marxismus; eine solche wäre zwischen zwei originellen Denkern nur mittels göttlicher Intervention herzustellen. Im Herausgeberkommentar der NTA werden Differenzen thematisiert, allerdings betreffen diese keine theoretischen Kernfragen.

Obendrein liegen sie quer zu der Behauptung, Engels habe das theoretische Werk seines Freundes populärwissenschaftlich verflacht. Kuczynskis Darstellung zeichnet ein differenzierteres Bild. Tatsächlich ist es Marx, der, punktuell unter Inkaufnahme sinkender Präzision, um eine eingängigere Fassung seines Hauptwerkes ringt, während Engels, bei aller Unterstützung des didaktischen Anliegens, die terminologisch schärfere deutsche Ausgabe gegen »französische Verflachungen« zu verteidigen trachtet.

Ausgereift und konsistent

Die Tatsache, dass Marx’ Werk unvollendet blieb, er vor Abschluss seiner Arbeiten an den drei bzw. vier Bänden des »Kapitals« respektive vor der Durchführung neuer Forschungsvorhaben verstarb, ist unbestritten und unbestreitbar. Doch was bedeutet »unvollendet«? In den letzten Jahren wurde dieses Adjektiv in neuer, deutlich zugespitzter Form interpretiert. Das bekannte Faktum wird zu der Behauptung erweitert, Marx’ Werk sei ein inhaltlich zutiefst widersprüchlicher Torso geblieben. Der Versuch einer ebenso konsistenten wie authentischen Rekonstruktion des Marxschen Denkens müsse an der Tatsache scheitern, dass Marx keine konsistente Theorie zustande gebracht, lediglich eine Fülle unabgeschlossener, inhaltlich ambivalenter Forschungsansätze hinterlassen habe – weniger ein Werk als ein Forschungsprogramm.

Eine solche Diskussion kann nicht allein anhand der von Marx geplanten Überarbeitung seines Hauptwerkes geführt werden, doch ist dies ein wichtiger Aspekt. Ein Forscher, der hinsichtlich zentraler Punkte seiner Arbeit schwankend geworden ist, dessen weitere Forschung ihn zur Revision theoretischer Kernaussagen zwingt, verändert ein umfassendes wissenschaftliches Werk in anderer Weise als jemand, der sich seiner Sache im Grundsatz gewiss ist.

Die Neue Textausgabe legt letzteres nahe. Die Grundaussagen und die argumentative Struktur des Buches sind sowohl mit der von Marx redigierten zweiten deutschen Ausgabe, der französischen Übersetzung als auch mit der auf Engels’ Bearbeitung zurückgehenden MEW-Fassung deckungsgleich. Keine der von Marx ins Auge gefassten Textänderungen belegt ein Schwanken in theoretischen Kernfragen, gar eine inhaltliche Kehrtwende. Diese Tatsache deutet nicht auf einen Autor hin, der unsicher zwischen unausgegorenen und ambivalenten Forschungsansätzen umhertappt.

Berücksichtigt man, was Marx wie modifizierte und was eben nicht, dann belegt die Überarbeitung seine theoretische Selbstsicherheit. Weder das fortgesetzte Bemühen um die treffendsten Formulierungen, die sachlichen Ergänzungen noch Marx’ Scheitern an der Fertigstellung anderer Schriften ändern etwas an der Tatsache, dass uns mit dem ersten Band des »Kapitals« ein wissenschaftlich ausgereiftes und theoretisch konsistentes Werk vorliegt.

Interpretationshilfe

Thomas Kuczynski hat Titanenarbeit geleistet. Die Masse an Quellenmaterial, das er verglichen, die Gründlichkeit, mit der er es kommentiert hat, ist ehrfurchtgebietend. Den beliebten Spekulationen, was Marx noch alles geschrieben hätte, wenn er denn mehr hätte schreiben können, wird auch diese Arbeit kein Ende setzen. Doch sie umreißt Richtung und Rahmen seines fortgesetzten Ringens um die Verbesserung seines Hauptwerkes. Ein Vergleich der Textvarianten kann Lesern, deren Zeitbudget nicht für ausgedehnte Streifzüge durch die historisch-kritischen Weiten der Marx-Engels-Gesamtausgabe reicht, bei der Interpretation schwieriger Passagen helfen.

Ob die Neue Textausgabe den 23. Band der Marx-Engels-Werke als kanonischen Text ablöst, bleibt abzuwarten. Wer sich wissenschaftlich mit Fragen der Marx-Interpretation befasst, kommt in jedem Fall nicht an ihr vorbei. Für Leiterinnen und Leiter von »Kapital«-Kursen ist es von Vorteil, je nach Publikum auf die eine oder andere Textvariante zugreifen zu können. Die Zukunft des Marxismus dürfte von ihrer Entscheidung nicht abhängen, Marx’ Theorie lässt sich aus beiden Ausgaben erschließen. Ein gänzlich neuer Marx ist in der Neuen Textausgabe nicht zu finden. Er bleibt der alte Klassenkämpfer, der dem Bürgertum sein »furchtbarstes Missile« an den Kopf schleudert. Und das ist eine gute Nachricht.

Anmerkungen:

1 Marx-Engels-Gesamtausgabe, II.8, 67

2 Thomas Kuczynski: Marx-Engels-Jahrbuch 2010, Berlin 2011, S. 155