Orte der Revolution 1918/19 in Berlin (4/12): Wildpark

Haltepunkt Park Sanssouci mit Kaiserbahnhof in Potsdam Foto: By A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) [FAL], from Wikimedia Commons

Durch das Ausschwärmen der hunderttausend revolutionären Matrosen über alle deutschen Länder und Städte war das alte feudale System zunächst paralysiert und wehrlos. Binnen weniger Tage traten ohne Einsatz von Waffengewalt die über dreißig deutschen Landesfürsten ab und verschwanden im Orkus der Geschichte; endlich war die historische Aufgabe der 1848er Revolution erfüllt. Aber es gab noch die kaiserlichen Truppen und die reaktionären Offiziere, die sich die Macht nicht einfach aus den Händen reißen lassen wollten.

Am 7. November hatte Noch-Reichskanzler Max von Baden eine Unterredung mit Ebert, dem SPD-Chef. »Wenn es mir gelingt«, setzte er an, »den Kaiser zu überzeugen (abzudanken), habe ich Sie dann an meiner Seite im Kampf gegen die soziale Revolution?« – »Wenn der Kaiser nicht abdankt«, gibt Ebert zurück, »dann ist die Revolution unvermeidlich. Ich aber will sie nicht, ja, ich hasse sie wie die Sünde!«

Es wird getrickst: Die Nachricht von der Abdankung des Kaisers wird verbreitet, bevor er diese überhaupt vollzogen hat, Ebert wird in Tagesfrist zum neuen Reichskanzler. In Eberts Büro klingelte überraschend ein Telefon, das eine geheime Verbindung zur Armeeführung in Kassel herstellte. Ebert versprach der Armee die Wiederherstellung ihrer Autorität, dafür sollten sie ihn in Berlin von den roten Matrosen und aufständischen Arbeitern erlösen. Der Teufelspakt wurde geschlossen und jeden Abend durch heimliche Telefonate bekräftigt. Unfassbar, dass die SPD ihre Bildungsstiftung immer noch nach diesem blutigen Arbeiterverräter nennt.

Hauptmann Waldemar Pabst, der später den Mord an Rosa Luxemburg befehlen wird, sammelt unter General Heinrich von Hofmann eine »zuverlässige« Truppe von zehn- bis fünfzehntausend Soldaten zusammen und begibt sich mit dieser »Garde-Kavallerie-Schützen-Division« (GKSD) nach Berlin, wo sie am 7. Dezember eintreffen, und zwar am alten »Kaiserbahnhof« neben dem Neuen Palais, das von den Revolutionären nicht besetzt worden war. Das ist die spätere Bahn-Station Wildpark, heute Potsdam/Park Sanssouci, auf der Strecke nach Werder. Auf dem Nebengleis sieht man hier noch im Rahmen einer kleinen Bundesbahn-Schulungsstelle den alten Reisewagen des Kaisers ausgestellt. Zu beachten ist, dass genannte Truppe aus Angehörigen der Reichswehr bestand, ordentlichen Soldaten unter SPD-Befehl, und keineswegs aus unverantwortlichen Freikorps, wie es auf an die Ermordung Rosa Luxemburgs erinnernden Gedenktafeln heißt.

Inzwischen hatte der Berliner Arbeiter- und Soldatenrat einen provisorischen »Rat der Volksbeauftragten« gebildet – mit Ebert, Landsberg, Scheidemann (SPD) und Barth, Haase, Dittmann (USPD). Emil Barth war linker Metallarbeiter, war aber nur wenig durchsetzungsfähig. Er fuhr mit ein paar hundert bewaffneten Matrosen hinaus nach Potsdam und verlangte, zu den Truppen sprechen zu dürfen. Pabst: »Sind Sie verrückt geworden? In drei Minuten ist der Bahnsteig leer, sonst gibt’s Dresche!« Barth verzog sich. Die GKSD brachte wenige Wochen später Tausende linke Arbeiter um. Mehr dazu bei Klaus Gietinger: »Der Konterrevolutionär«, Nautilus, Hamburg 2009.