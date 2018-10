Ja, es gibt den Weihnachtsmann!

Lieder wider das hinterfotzige Waschbärensystem: PeterLicht Foto: Christian Knieps

Jeder Abiturient denkt irgendwann, nachdem er unzählige Stunden auf Musik- und Videoplattformen im Internet verbracht hat: Mensch, solche Musik kann ich auch! Stimmt natürlich; jeder Waschbär, der über ein Keyboard läuft, kann das! Es werden wohlmeinende Probehörer – Freunde, Eltern und der Musiklehrer – überzeugt, dann wird die Kunst ins Netz gestellt. Wenn Zehntausende sie gut finden, winkt ein Vertrag bei einem Indie-Label. Bleibt die Zahl der Likes dreistellig, verlegt man sich besser auf das Entwerfen von Klamotten, Frisuren oder Hacker-Codes: Ich-will-Star-werden-nur-mit-was? Nach einigen Mühen kriegen die meisten die Kurve und studieren freiwillig Betriebswirtschaft.

Als diese Entwicklung ihren Anfang nahm, verkaufte »PeterLicht« seinen Hit »Sonnendeck« (2001) noch auf Tonträgern. Einige Jahre später sang er in der »Harald-Schmidt-Show« sein »Lied vom Ende des Kapitalismus«, ohne dass sein Gesicht zu sehen war (zur Freude jüngerer Fernsehzuschauer – die gab’s damals noch). Der bürgerliche Name des Kölner »Songpoeten« ist Meinrad Jungblut, und ich frage mich, ob man wirklich so heißen kann (als jemand, der heißt, wie er heißt). Heute erscheint PeterLichts sechstes Studioalbum, »Wenn wir alle anders sind«. Das zuweilen Dadaistische in seinen Texten kommt mir eher wie überlegte Belanglosigkeit vor. Im »Kontolied« etwa: »Gute Nachrichten vom Konto / es ist was drauf / und das ist gut so // es ist was draufgekommen / vorher bin ich rumgeschwommen ...« Aha, so verdichtet man heute Zielgruppenprobleme. Lasset uns deshalb zur Melodie unserer »Internationale« singen: »E-mo-tionale, auf zum letzten Verzicht / die hinterfotzigen Systeme kommen jetzt ans Licht // Borderliner aller Länder / auf zum letzten Gedicht / singt übergriffige Lieder / die ihr euch selber nicht erklären könnt«. Vielleicht ein wenig zu enigmatisch beziehungsweise bedeutungsoffen, aber das hat was.

Musikalisch finden wir Höhen und Tiefen. Indie-Pop wird mit Minimalismen kombiniert und ragt etwa zur Hälfte über den oben erwähnten Waschbär hinaus. Gefallen wird einigen die elektronische, metrumbetonte Salzstreuerrhythmik. Aber auch die ruhigen, grundtonverliebten Seufzer haben ihre Berechtigung. Die Welt zu besingen, wie man sie antrifft, kann ein Konzept sein; aber die Welt, die uns hier vorgestellt wird, ist recht klein, selbstverliebt und erinnert an die des kleinen Prinzen.

PeterLicht könnte Erfolg damit haben, die Zeiten sind gut für Deutschpoeten. Renommee hat er (Publikumspreis des Bachmann-Wettlesens 2007!). Große Kunst ist das nicht, er schafft offenzulegen, was heute der Fall ist. Und wer die Botschaft nicht findet, muss sich nicht grämen, denn unsere Zeit hat keine Botschaft. Und das ist eben die Botschaft!

Womit wir wieder bei der verunglückten Jugendkunstförderung wären, die eingangs Thema war. Mit verunglückt meine ich ein echtes Unglück, eins mit Totalschaden, über das sogar 3sat berichtet. Es gibt längst mehr als genug Möchtegern-Stars, die als »Künstler« die Karriereleiter hochstolpern. Ich bin immer wieder erstaunt, dass neben denen noch echte wachsen! Die Profitgier drückt im Kofferraum der Menschwerdung so auf die Achsen, dass mittlerweile ein schlafendes Känguru im Zoo mit einer Plastik verwechselt wird. Soweit ist es mit der deutschen Kunst der Gegenwart gekommen, kommt es vielleicht auch mal wieder anders? Wie soll das gehen? Kunst ist ja gewissermaßen eine Pflanze. Da braucht’s Licht, Wasser und guten Boden! Um nicht missverstanden zu werden: Es gibt Kultur- und Nachwuchsförderung in Deutschland. Freilich. Und es gibt den Weihnachtsmann! Den kann man zu Heiligabend in Abertausenden Wohnzimmern antreffen, oder etwa nicht?