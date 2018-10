China elektrisiert

Zufrieden: Die Regierungschefs Li Keqiang (l.) und Mark Rutte am Montag in Den Haag Foto: Li Tao/XinHua/dpa

Der Besuch des chinesischen Premierministers Li Keqiang in den Niederlanden, der am Dienstag zu Ende ging, hat sich wirtschaftlich offenbar für beide Seiten gelohnt. Zum Beispiel wird das Staatsunternehmen Zheijiang Jiashan mit den niederländischen Konzern Lithium Werks B. V. im Jangtse-Delta eine riesige Batteriefabrik bauen. Die Investitionssumme von 1,6 Milliarden Euro werden sich die Unternehmen teilen, die Hälfte wird von Banken finanziert.

Um mehr niederländische Unternehmen ins Reich der Mitte zu locken, hatte Li ein Versprechen im Gepäck. Falls die Manager das Gefühl hätten, ihr intellektuelles Eigentum werde von Unternehmen aus der Volksrepublik gestohlen, könnten sie sich direkt an sein Büro wenden, sagte er auf dem chinesisch-niederländischen Business Forum in Den Haag: »Über die Organisation von Mister Hans.«

Gemeint war Hans de Boer, Chef des niederländischen Arbeitgeberverbandes. Der bezeichnete die Zusage als das wichtigste Ergebnis des Besuchs, wie das Financieele Dagblad (FD) am Dienstag berichtete. Bislang zögerten niederländische Unternehmen in China zu investieren, weil sie nicht riskieren wollten, dass die chinesischen Partner ihr technologisches Know-how ausspionieren. Der Vorwurf wird China schon seit langem von vielen Seiten gemacht. Aktuell dient er dem US-Präsidenten Donald Trump als Argument für seinen Handelskrieg gegen Beijing.

»Industriespionage können wir uns nicht erlauben, dann bleiben ausländische Investoren weg«, versuchte der Premier, die Sorgen der Niederländer zu zerstreuen. »Technologischer Transfer ist keine Vorbedingung, um in China Geschäfte zu machen.« Ausländische Unternehmen würden in seinem Land genauso behandelt wie chinesische.

Li betonte außerdem die Wichtigkeit eines freien Welthandels. Und immer wieder auch die starken und stabilen Handelsbeziehungen zwischen China und den Niederlanden. Der Warenaustausch zwischen beiden Staaten hat in den zurückliegenden Jahren zugenommen, wie aus Zahlen der Statistikbehörde (Centraal Bureau voor de Statistiek) hervorgeht. Demnach exportierten niederländische Unternehmen 2017 Waren im Wert von rund elf Milliarden Euro nach China und importierten für 36 Milliarden Euro chinesische Produkte.

Die Wirtschaftsvertreter beider Seiten waren mit den Ergebnissen des Besuchs des Staatsratschefs dann auch zufrieden. Die niederländische Großbank ING und die Bank von Beijing wollen in China ebenso ein Joint-Venture gründen wie der Ölgigant Royal Dutch Shell mit dem chinesischen Gasunternehmen CNCP, berichtet das FD weiter.

Wirtschaftswissenschaftler sind allerdings über die zahlreichen Investitionen in den Niederlanden beunruhigt. »Auch wenn der Kauf des Fußballklubs ADO Den Haag durch ein chinesisches Unternehmen vielleicht die größte Aufmerksamkeit erhielt, sind die Chinesen vor allem an Betrieben aus dem Landbau und der IT-Branche interessiert«, schrieb die Zeitung Volkskrant am Dienstag. So hätten Investoren aus der Volksrepublik im vergangenen Jahr für die Rekordsumme von 2,5 Milliarden Euro den Chiphersteller NXP Semiconductors übernommen. Und die niederländische China-Expertin Ardi Bouwers traut dem Ganzen ohnehin nicht so ganz. Solcherart »Versprechen hat China schon öfter gegeben, aber die Taten blieben aus«, sagte sie gegenüber dem FD. Wenn Premier Li in dieser Frage nun einlenke, liege das vor allem am Streit mit den USA. »Die Chinesen sind schwer damit beschäftigt, ihre Position auf der Weltbühne zu verändern.« Als Stichwort nennt sie das gigantische Infrastrukturprojekt »One Belt, One Road«, auch als »Neue Seidenstraße« bekannt.

Kees Koolen, Topmanager von Lithium Werks, ist weniger skeptisch. Er lobt die Geschäftspartner aus Fernost über den grünen Klee. Innerhalb von hundert Tagen seien die Verträge abgeschlossen und die nötigen Genehmigungen zusammengetragen worden. »In den Niederlanden kostet mich das acht Jahre«, zitierte ihn die Volkskrant am Dienstag. »Alle Unternehmer laufen sich in der europäischen Bürokratie fest.«

Koolen glaubt fest an das Potential der Batteriebranche. Dabei geht es nicht um die kleinen Teile für den Wecker, auch nicht nur um Antriebszellen für Elektroautos. Lithium Werks fertigt vor allem große Anlagen, mit denen zum Beispiel Strom aus Sonnenenergie für die Nacht gespeichert werden kann. Das Geschäft mit China ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, die eigenen hochgesteckten Ziele zu erreichen. Im Moment hat das Unternehmen nur zwei Produktionsstätten in den Niederlanden und in China.

Das soll sich ändern: Bis 2030 will Lithium Werks einige Dutzend Fertigungsanlagen aus dem Boden stampfen. »Ich denke, dass man immer und überall das Risiko der Industriespionage eingeht – nicht nur durch die Chinesen«, gibt sich Koolen gelassen. Sein Unternehmen sei gut gegen Angriffe von außen gewappnet.