Steuermittel für Konzerne

Janine Wissler, Vorsitzende und verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion von Die Linke im Hessischen Landtag, erklärte am Donnerstag zur Ankündigung Volker Bouffiers (CDU), für Diesel-Kfz-Nachrüstungen mit ­Steuergeldern aufkommen zu wollen:

Es kann nicht sein, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für den Betrug der Autoindustrie aufkommen müssen. Es ist eine politische Bankrotterklärung, wenn Hessens Ministerpräsident und stellvertretender Vorsitzender der Bundes-CDU genau das nun plant. Audi hat diese Woche eine Strafe von 800 Millionen Euro akzeptiert – aber für Nachrüstungen soll angeblich kein Geld da sein.

Statt abzulenken und die Autoindustrie zu pampern, muss die Landesregierung endlich ihrer ureigenen Aufgabe nachkommen und wirksame Luftreinhaltepläne für die hessischen Städte aufstellen. Und die ab Februar drohenden Fahrverbote jetzt weglamentieren zu wollen, verspielt wertvolle Zeit. Diese muss vielmehr genutzt werden, um sinnvolle Alternativen vorzubereiten – beispielsweise attraktive und günstige ÖPNV- und Park-and-ride-Angebote.

Der Bezirksvorstand der DKP Saarland teilte am Donnerstag mit:

Die Ereignisse um die Neue Halberg-Guss (NHG) überschlagen sich, die Arbeitsplätze sind akut bedroht. Was sich hier abspielt, ist real existierender Kapitalismus: Profit geht vor Mensch. Die DKP hat in ihrer Erklärung vom 19. Juli 2018 bereits auf die Krisenentwicklungen in der Automobilindustrie, die Gemengelage aus Spekulation, verschärfter Konkurrenz auf dem Automobilzulieferermarkt, Druck durch Großkonzerne, Profitstreben, Erpressung und Heuschreckenverhalten hingewiesen. (...) Dreh- und Angelpunkt sind dabei die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln und das egoistische Streben nach Maximalprofiten, ohne gesamtgesellschaftliche Interessen zu berücksichtigen. Die kapitalistische Verwertung technologischen Fortschritts spielt dabei eine immer größere Rolle.

Ein traditionsreiches und hochproduktives Industrieunternehmen wird von dem Eigentümer Prevent-Gruppe und seiner Geschäftsführung (...) an die Wand gefahren. Mit einer »Chaosstrategie« werden nicht nur Kunden und Lieferanten verunsichert, sondern vor allem die Belegschaften erpresst. Inzwischen wurden Produktionsmaschinen und Immobilien der NHG in die USA verkauft. Wird die NHG im wahrsten Sinne des Wortes (...) schon entkernt?

Während der Boden brennt, steht die saarländische Landesregierung aus CDU und SPD konzeptionslos da, zu keiner konsequenten Handlung fähig, um die Hängepartie bei der NHG im Interesse der Belegschaft und auch im Interesse des Landes zu beenden. Solange die sogenannte »soziale Marktwirtschaft« und der kapitalistische (Verteilungs-)Markt auch von der Groko im Saarland als alternativlos vergöttert werden, kann Belegschaften wie bei NHG nicht nachhaltig geholfen werden. Dies müsste doch in der Staatskanzlei, im Wirtschaftsministerium viel Nachdenklichkeit, Schlussfolgerungen für geeignete Maßnahmen in Wirtschafts- und Landespolitik, einen Politikwechsel in der Sache auslösen. Das ist aber nicht der Fall. Es regiert das »Weiter so«.