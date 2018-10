Keiko Fujimori in Peru wieder frei

Lima. In Peru ist die rechte Oppositionspolitikerin Keiko Fujimori nach einer Woche in Untersuchungshaft wieder auf freiem Fuß. Ein Berufungsgericht ordnete am Mittwoch (Ortszeit) die Freilassung der 43jährigen sowie weiterer Verdächtiger an, die wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden waren. Die Ermittler werfen der Tochter des früheren Diktators Alberto Fujimori vor, in die Korruptionsaffäre um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht verwickelt zu sein. (AFP/jW)