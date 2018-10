20 Tote nach Angriff auf der Krim

Moskau. Bei dem Angriff auf eine Berufsschule auf der russischen Halbinsel Krim sind nach Angaben der Regionalverwaltung 20 Menschen getötet worden. Die Regierung in Simferopol veröffentlichte am Donnerstag eine Liste mit den Namen von 19 Opfern. Der Name des mutmaßlichen Schützen, der Selbstmord begangen haben soll, wurde nicht genannt.

Am Mittwoch hatte ein 18jähriger Schüler in der Kantine der Schule eine mit Metallteilen gefüllte Bombe gezündet und auf seine Mitschüler geschossen. Danach erschoss er sich nach Angaben des Staatlichen Ermittlungskomitees selbst. Krim-Regierungschef Sergej Aksjonow vermutet, dass der Täter Helfer hatte. (dpa/jW)