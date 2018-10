Einreise verweigert

Lara Alqasem vor dem Obersten Gerichtshof Israels in Jerusalem am Mittwoch Foto: Ronen Zvulun/REUTERS

Lara Alqasem saß zwei Wochen im Transitbereich des Tel Aviver Flughafens Ben Gurion fest. Ihr wurde die Einreise verwehrt, sie weigerte sich, das zu akzeptieren. Seit Mittwoch beschäftigt sich auch der Oberste Gerichtshof Israels mit ihrem Fall.

Die 22jährige US-amerikanische Studentin mit palästinensischen Wurzeln war nach Israel gekommen, um an der Hebräischen Universität in Jerusalem einen Master mit dem Schwerpunkt »Menschenrechte und Übergangsjustiz« zu absolvieren. Obwohl sie ein vom israelischen Konsulat in Miami ausgestelltes, einjähriges Studentenvisum hatte, wurde sie am Flughafen abgewiesen. Die Begründung: Sie unterstütze die BDS-Bewegung (Boykott, Sanktionen, Desinvestitionen).

Im März 2017 hatte die israelische Knesset ein Gesetz erlassen, das BDS-Unterstützern und denjenigen, die zum Boykott der völkerrechtswidrigen israelischen Siedlungen aufrufen, die Einreise untersagt. Gilad Erdan, Minister für öffentliche Sicherheit, kommentierte damals die »schwarze Liste« mit 21 Organisationen aus aller Welt, auf der unter anderem auch die US-amerikanische Gruppe »Jewish Voice for Peace« steht, mit den Worten, man sei »von der Verteidigung zum Angriff« übergegangen.

Die israelische Organisation Peace Now hatte damals gemeinsam mit anderen gewarnt, die Entscheidung werde das Land international weiter isolieren. Die Vereinte Liste linker und arabischer israelischer Parteien hatte auf die vielen Juden weltweit hingewiesen, die die Besatzung kritisieren und nun ebenfalls von dem Gesetz betroffen wären.

Das Anti-BDS-Gesetz ist eine von zahlreichen in den letzten Jahren von der israelischen Knesset verabschiedeten Bestimmungen, die demokratische Grundrechte in Frage stellen, arabische Bürgerinnen und Bürger Israels diskriminieren und besatzungskritische NGOs extrem in ihrer Arbeit einschränken.

2005 hatten über 170 palästinensische Organisationen BDS gegründet. Sie fordern einen Boykott Israels, offizieller Vertreter seiner Regierung, Institutionen sowie internationaler Konzerne, bis das Land sich an das Völkerrecht hält und die Besatzung beendet. Wie Doris Ghannam von BDS-Berlin in einem Interview mit der ARD im vergangenen Jahr sagte, verlange die Kampagne, dass der Staat das »Grundrecht der arabisch-palästinensischen Bürgerinnen Israels auf völlige Gleichheit anerkennt« und »die Rechte der palästinensischen Flüchtlinge, in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum zurückzukehren, wie es in der UN-Resolution 194 vereinbart wurde, respektiert, schützt und fördert«.

Einen Boykott von Individuen aufgrund ihrer israelischen Staatsangehörigkeit oder ihres jüdischen Glaubens schließt der Gründungsaufruf explizit aus. Trotzdem wird der BDS-Bewegung, die in den letzten Jahren weltweit stark gewachsen ist, Antisemitismus vorgeworfen. Ihre Forderungen werden in eine Reihe mit dem faschistischen »Kauft nicht beim Juden« gestellt.

In Israel wird die Solidaritätsbewegung mit Palästina zunehmend diskreditiert. Anti-BDS-Gesetze kriminalisieren jeden, der sich an der Bewegung beteiligt. Lara Alqasem wird vorgeworfen, in der Organisation »Studenten für Gerechtigkeit in Palästina« (Students for Justice in Palestine) aktiv gewesen zu sein, die sich für einen Boykott Israels ausspricht.

Dass Menschen willkürlich aus nicht näher definierten »Sicherheitsgründen« die Einreise nach Israel verweigert wird, ist indes nicht neu. Wie die Tageszeitung Haaretz Anfang 2017 unter Berufung auf offizielle Zahlen der israelischen Regierung berichtete, hat sich die Anzahl der Einreiseverweigerungen in den Jahren 2011 bis 2017 verneunfacht. Allein im Jahr 2016 seien 16.534 Personen an den Grenzen zurückgewiesen worden, 2011 seien es bereits 1.870 gewesen. Alqasem steht nicht allein: Die Hebräische Universität in Jerusalem hält ihren Studienplatz frei, über 300 Akademiker haben am 10. Oktober in der britischen Tageszeitung The Guardian einen Aufruf zu ihrer Unterstützung veröffentlicht.