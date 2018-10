NATO-Soldaten in Afghanistan verwundet

Kabul. Bei einer Explosion in Afghanistan sind fünf tschechische Soldaten verwundet worden, einer von ihnen schwer. Die Uniformierten seien am Mittwoch in der zentralen Provinz Parwan in der Nähe der Militärbasis Bagram auf Patrouille gewesen, als eine Autobombe in ihrer Nähe detonierte, teilte das Verteidigungsministerium in Prag am Donnerstag mit. Ihr gepanzertes Fahrzeug stürzte dabei um. Tschechien beteiligt sich derzeit mit rund 350 Soldaten an dem NATO-Einsatz am Hindukusch. (dpa/jW)