Kein Treibstoff in Harare: Viele Güter des täglichen Bedarfs sind in Simbabwe knapp (9.10.2018) Foto: Philimon Bulawayo/Reuters

Zweieinhalb Monate nach den Wahlen in Simbabwe befindet sich das Land in einer schweren sozialen und wirtschaftlichen Krise. In den vergangenen Wochen entstand der Eindruck, dass die Regierung der ZANU-PF unter Präsident Emmerson Dambudzo ­Mnangagwa nichts mehr im Griff hat. Aus den Parlamentswahlen am 30. Juli war die Partei mit einer Zweidrittelmehrheit als Sieger hervorgegangen. Das Staatsoberhaupt versprach, an allen Fronten werde es Fortschritte geben.

Doch jetzt geht es drunter und drüber. Die Menschen sind unzufrieden und klagen. Wasser- und Stromabschaltungen sind an der Tagesordnung. Lebensmittel sind erheblich teurer geworden. Für eine Flasche mit zwei Liter Speiseöl stieg der Preis von knapp vier auf zehn Dollar – oder gar darüber. Vor den Tankstellen reihen sich die Autos in Schlangen. Der Treibstoff ist knapp oder wird gehortet.

Medikamente sind nur noch gegen harte Währung erhältlich. Der Pharmazieverband ist alarmiert: Wenn nicht umgehend lebenserhaltende Arzneimittel importiert werden, müsse man mit einem dramatischen Anstieg von Todesfällen rechnen. Die Reserven seien nahezu erschöpft. Am Mittwoch meldeten die Medien, die Regierung habe den Import von Medikamenten für 6,7 Millionen US-Dollar angewiesen. Die Verhältnisse im Gesundheitsbereich sind angespannt. Bereits 50 Menschen starben im Gebiet von Harare an Cholera und Typhus.

Die Baustoffbranche hat ihre Preise in unverschämter Weise angehoben. Ein Sack Zement kostet zehn oder 20 Dollar der einheimischen Währung. Der Simbabwe-Dollar ist seit 2015 völlig entwertet, statt dessen gibt es Schuldscheine für US-Dollars, sogenannte Bonds, die offiziell 1:1 gegen Dollar getauscht werden sollen. De facto ist das eine neue Währung. Viele Händler und Firmen akzeptieren indes ausschließlich US-Dollar. Der Schwarzmarkt boomt. Die illegalen Geldwechsler zahlten zeitweilig für 100 Dollar 600 lokale Bonds, obwohl die Regierung auf dem offiziellen Kurs beharrt. Die Zentralbank Simbabwes bestätigte seit langem kursierende Gerüchte, dass eine »Gruppe einflussreicher Personen« immens von dem kriminellen Tauschgeschäft profitiert. Die auf den Straßen der großen Städten tätigen Geldwechsler liefern allabendlich ihre Einnahmen bei ihren Bossen ab. Die sind bis dato ungestraft geblieben. Der Geheimdienst CIO und die Financial Intelligence Unit, die der Zentralbank untersteht, geben sich immer noch ahnungslos und schlagen nicht zu.

Der Präsident charakterisierte angesichts der chaotischen Lage den Schwarzmarkt als eine »Bedrohung der nationalen Sicherheit«. Er kündigte Gegenmaßnahmen an wie Entzug von Lizenzen für Tankstellenbesitzer, die Treibstoff horten, oder Schließen von Supermärkten wegen Preistreiberei und Profitsucht. Doch bislang ist es bei Androhungen geblieben. Die Behörden scheinen gelähmt. Es gibt keinen Fall, der ein Ein- oder Durchgreifen der Regierung belegen würde.

Die Krise hat sich vor zwei Wochen zugespitzt, weil die Bevölkerung mit Hamsterkäufen von Lebensmitteln begonnen hat und so die Verknappung mancher Waren noch förderte. Gerüchte sind im Umlauf, die Regierung könnte, ähnlich wie in Indien 2016, über Nacht eine Währungsumstellung anordnen und den Bond ersatzlos abschaffen. Solche – vor allem im Internet verbreiteten – Hiobsbotschaften tragen zur bestehenden Verunsicherung und zu panischen Reaktionen bei.

In dieser Situation bemüht sich der Simbabwische Kirchenrat um einen Dialog zwischen Präsident Mnangagwa und Oppositionschef Nelson Chamisa zur Bildung einer Koalitionsregierung. Chamisas »Bewegung für demokratischen Wandel« unterlag bei den Wahlen. Und auch mit seiner Klage vor dem Verfassungsgericht, die ZANU-PF sei durch Wahlbetrug an der Macht, kam er nicht durch. Er ist aber angeblich – wie auch Mnangagwa – zum Dialog bereit. Beide Seiten haben auf die Einladung der Kirche nicht reagiert. Der Präsident erwartet erst eine ausdrückliche Anerkennung seines Wahlsieges durch die Opposition. Eine gemeinsame Anstrengung beider Lager, einen Ausweg aus der Krise zu finden, ist vorerst nicht in Sicht.