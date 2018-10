Ein Prosit der Prohibition

CSU-Politikerin Marlene Mortler Foto: Andreas Arnold/dpa

Am Donnerstag hat die CSU-Politikerin Marlene Mortler in ihrer Funktion als Drogenbeauftragte der Bundesregierung den »Drogen- und Suchtbericht« in Berlin vorgestellt. Es war schon im Vorfeld nicht zu erwarten, dass sich die Bundesregierung endlich für mehr Aufklärung und Prävention sowie ein Ende der Kriminalisierung von Konsumenten stark machen würde. Mortler und die Regierungsfraktionen aus CDU/CSU und SPD ignorierten somit auch in ihrem diesjährigen Bericht wieder die Forderungen von Experten, Medizinern, Betroffenen- und Angehörigenverbänden, selbst von Polizeibeamten, sich etwa für eine Freigabe von Cannabisprodukten sowie eine ärztliche Abgabe von chemischen Drogen einzusetzen. Mortler lobte lieber, »wieviel wir bei Prävention und Gesetzgebung bisher erreicht haben«.

Dass die bisherige Drogenpolitik der Bundesregierung in der Realität gescheitert ist, belegen die letzten veröffentlichten Erhebungen in der Polizeilichen Kriminalstatistik von 2017. Diese weisen im Vergleich zu 2016 einen Anstieg der von den Beamten erfassten Drogendelikte um 9,2 Prozent aus. Das größte Plus wurde mit 18,7 Prozent bei Kokain und Crack registriert. Dem folgten mit einer Zunahme von zwölf Prozent Cannabis und mit einem Anstieg von 2,6 Prozent Heroin. Allein 2017 waren 1.272 Personen an den Folgen des Konsums illegalisierter Substanzen verstorben. Im Jahr 2012 lag die Zahl hingegen noch bei 944 Personen. Bemerkenswert ist, dass in dem Bericht aus dem Hause Mortler eingestanden wird, dass derzeit »keine bundesweiten Daten zu den Trends des Konsums von Crystal Meth« vorlägen. Dies wirft Fragen auf, schließlich wird die verhältnismäßig kostengünstige und gefährliche chemische Droge vor allem im deutschen Grenzgebiet zu Tschechien immer häufiger konsumiert.

Kritiker des Regierungskurses in Sachen Drogen hatten bereits im Juni dieses Jahres den »5. Alternativen Drogen- und Suchtbericht 2018« vorgestellt und waren zu dem Schluss gekommen, dass das »Kernproblem der aktuellen Drogenpolitik« darin bestehe, dass »nicht Forschungsergebnisse und systematisierte Erfahrungen« die »Grundlage für drogenpolitische Entscheidungen« bildeten, sondern »parteipolitische Überlegungen und ideologische Glaubenssätze« (siehe jW vom 28.06.2018). Nachdem die Herausgeber des »Alternativen Drogen- und Suchtberichtes« der etablierten Politik Ende Juni vorgeworfen hatten, in Sachen Alkohol und Tabak der »legalen Drogenindustrie, ihren Lobbyisten und Werbeagenturen das Feld zu überlassen«, obwohl es in Deutschland laut Statistik jährlich zu durchschnittlich 74.000 alkohol- und 110.000 tabakbedingten vorzeitigen Sterbefällen komme, zeichnet sich zumindest in dieser Frage langsam ein zaghaftes Umdenken der Bundesdrogenbeauftragten ab. Alkohol werde, so Mortler am Donnerstag, »in Deutschland noch deutlich zuviel und vor allem viel zu gedankenlos getrunken«. »Durch die Folgen des Alkoholkonsums entstehen pro Jahr volkswirtschaftliche Kosten in Höhe von knapp 40 Milliarden Euro«, so die Politikerin. Sie wies zugleich darauf hin, dass jeder sechste Bundesbürger »Alkohol in einem gesundheitlich schädlichen Ausmaß« konsumiere.

Obwohl der Cannabiskonsum bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen erneut leicht angestiegen ist und immer mehr Länder – wie zuletzt am Mittwoch Kanada – den Kauf und Konsum von Cannabis legalisieren, will Mortler an der bisherigen Prohibition festhalten. Derlei Ignoranz stößt vor allem bei Linkspartei, Grünen, aber auch Teilen der FDP auf Kritik.