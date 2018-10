Weitere Festnahmen nach Anschlag auf Maduro

Caracas. In Venezuela sind im Zusammenhang mit dem im August gescheiterten Mordanschlag auf Staatschef Nicolás Maduro drei weitere Verdächtige festgenommen worden. Das teilte Informationsminister Jorge Rodríguez am Mittwoch (Ortszeit) in Caracas mit. Unter den Inhaftierten soll sich ein ehemaliger Offizier der Luftwaffe befinden. Die mutmaßlichen Verschwörer seien bereits an den gewaltsamen Protesten der Opposition in den Jahren 2014 bis 2017 beteiligt gewesen. (Xinhua/jW)