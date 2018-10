NATO-Treffen in Afghanistan attackiert

Kabul. Nach einem Treffen im Gouverneurspalast in der südafghanischen Provinzhauptstadt Kandahar hat ein Angreifer auf hochrangige Sicherheitskräfte gefeuert. An dem Gespräch hatten unter anderem der neue NATO-Oberbefehlshaber in Afghanistan, General Scott Austin Miller, sowie der Polizeichef der Provinz Kandahar, General Abdul Rasik Atschiksai, teilgenommen. Unbestätigten Berichten zufolge wurden bei der Attacke Atschiksai sowie der Geheimdienstchef von Kandahar, Abdul Momin, getötet. General Miller sei bei dem »innerafghanischen Zwischenfall« unverletzt geblieben, erklärte der Sprecher der NATO-Mission »Resolute Support«, Knut Peters. Zu dem Angriff bekannten sich die Taliban. (dpa/jW)