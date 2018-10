»Es ist eine Frage des politischen Willens«

Immer weniger bezahlbarer Wohnraum: Breites Bündnis ruft zur Demonstration gegen die Hessische Landesregierung Foto: Susann Prautsch/dpa

»Widersetzen« heißt es am Samstag: Kurz vor der Landtagswahl am 28. Oktober rufen 30 Organisationen des Bündnisses »Mietenwahnsinn in Hessen« zur Demonstration in Frankfurt am Main auf. Sie fordern einen Kurswechsel in der Wohnungspolitik. Die Kritik von Studierenden, Gewerkschaften, Mieterschutzvereinen, Nachbarschaftsinitiativen und Sozialverbänden geht an die CDU-Grünen-Landesregierung. Was hat sie falsch gemacht?

Mieten explodieren, die Zahl der Sozialwohnungen sinkt, Obdachlosigkeit wächst. Seit Jahren sorgt die Landesregierung nicht mehr dafür, dass in Hessen bezahlbarer Wohnraum entsteht. Im März hat sie Boden für den Bau von Luxuswohnungen, Büros und ein Hotel bereitgestellt, statt dringend notwendigen Wohnraum für die Bevölkerung zu schaffen. Sie hat das mehr als 15.000 Quadratmeter große Areal des alten Polizeipräsidiums in Frankfurt am Main, zentral zwischen Hauptbahnhof und Messe gelegen, an einen privaten Investor verkauft, die Düsseldorfer Gerchgroup AG.

Unser Protest richtet sich gegen diese Landesregierung und auch gegen die Frankfurter Stadtregierung, eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Landes- und stadteigene Wohnungsbaugesellschaften sollten sich auf den Neubau und die Erhaltung von Sozialwohnungen konzentrieren. Die landeseigene Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH baut ebenso wie die stadteigene ABG Frankfurt-Holding statt dessen Eigentumswohnungen im Luxussegment.

Sie sammeln an Infoständen Unterschriften für den Frankfurter Mietentscheid – mit welchem Ziel?

Wir streben ein Bürgerbegehren an. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG soll ab dem 1. September 2019 ausschließlich Sozialwohnungen und Wohnungen auf dem sogenannten zweiten Förderweg für den Mittelstand bauen. Denn nicht nur prekär lebende Bürger, sondern auch regulär Beschäftigte finden mittlerweile keine Wohnungen mehr, die sie sich leisten können. Mieter, die Anspruch auf Sozialwohnungen haben, sollen künftig maximal 6,50 Euro pro Quadratmeter zahlen. Insgesamt zwei Drittel der frei werdenden Wohnungen sollen zu diesem Preis vermietet werden – das letzte Drittel zu 8,50 bis 10,50 Euro pro Quadratmeter. Darüber soll beim Mietentscheid Ende Mai 2019 abgestimmt werden.

Die hessische FDP fordert, das Baurecht zu vereinfachen, um Baukosten für Unternehmen zu senken. Wurde in der Vergangenheit zuwenig gebaut?

Das ist weniger eine Frage des Baurechts als des politischen Willens, die gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Nicht nur die FDP hat sich der irrigen Haltung hingegeben, der Markt würde es schon regeln. CDU, SPD, Grüne haben diese wichtige öffentliche Aufgabe ebenso schleifen lassen.

Ulrich Caspar, wohnungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, stieß ins selbe Horn: »mehr Wohnraum in allen Bereichen, vor allem auch durch private Investoren«.

Die Vorstellung ewigen Wachstums, auf dem diese Marktgläubigkeit basiert, geht an der Realität vorbei. Der Boden ist rares Gut. Wenn die Landesregierung ihn Spekulanten überlässt, die maximale Rendite herausholen wollen, entsteht Wohnungsnot. Das Land und die Kommunen müssen selber bauen und die Verfügungsgewalt darüber behalten, was mit vorhandenen Liegenschaften und zu bebauender Fläche passiert. Sonst schießen Bürotürme und Luxuswohnungen aus dem Boden wie im Frankfurter Europaviertel.

Verdichtung in Ballungsräumen bedeutet auch, Grünflächen zu reduzieren. Am Gün­thersburgpark im Frankfurter Osten kämpft die Bürgerinitiative »Grüne Lunge« dagegen, mit einem neuen Stadtviertel alles zuzubetonieren. Wie sehen Sie das?

Den städtischen Raum aufzustocken und zu verdichten, ohne auf Ökologie, Kultur und Klima Rücksicht zu nehmen, ist falsch. In Frankfurt gibt es viel ungenutzten Büroraum. Warum also ständig neu bauen, ohne zu prüfen, ob es sinnvoll ist? Wichtig ist: Wie wird gebaut? Investiert werden muss in städtebaulich attraktiven und erschwinglichen Wohnraum. Und: Der ländliche Raum ist mit Infrastruktur auszustatten, um dort gute Lebensbedingungen zu schaffen.