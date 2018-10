Fall Chaschukdschi: Verdächtiger in Riad getötet

Ankara. Einer der mutmaßlichen Mörder des saudiarabischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi ist nach türkischen Medienberichten bei einem Verkehrsunfall in Riad ums Leben gekommen. Meschal Saad Al-Bostani sei einer von 15 Verdächtigen gewesen, die Saudi-Arabiens Konsulat in Istanbul am 2. Oktober besucht und wieder verlassen hatten – dem Tag, an dem Chaschukdschi die Vertretung aufgesucht hatte. Seither fehlt von dem Korrespondenten der Washington Post jede Spur. Indizien deuten darauf hin, dass er im Konsulat gefoltert und ermordet wurde. (Xinhua/jW)