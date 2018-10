Mehr Kommentatorinnen

Paris. Rund vier Monate nach der Debatte um die ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann ist in Frankreich ein ähnlicher Streit entbrannt. »Ich bin gegen eine Frau, die Männerfußball kommentiert«, sagte der Sportjournalist Denis Balbir, der die Partie gegen Deutschland kommentierte. »Sie hätte niemals das richtige Stimm-Timbre. Bei einer Wahnsinnsaktion würde sie schrill.« In den sozialen Netzwerken erntete Balbir Zustimmung – aber auch massiven Protest. Die Sportjournalistin Aida Touhiri schrieb auf Twitter: »Diesen Satz habe ich so oft gehört, als ich ’98 Fußball kommentiert habe. Zwanzig Jahre später sind wir immer noch da.« Balbir erklärte inzwischen auf Twitter, er sei »falsch verstanden« worden. »Natürlich kann eine Frau ein Fußballspiel kommentieren«, betonte er. Balbir war im April wegen homophober Kommentare vom Sender W9 gesperrt worden. (AFP/jW)