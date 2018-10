Frauen ausgewählt

Teheran. Zum ersten Mal nach mehr als drei Jahrzehnten haben Frauen ein Länderspiel der iranischen Fußball-Nationalmannschaft im Stadion verfolgen dürfen. So waren beim Spiel Iran gegen Bolivien ungefähr 100 Frauen im Teheraner Asadi-Stadion. Unter ihnen Angehörige der Spieler, weibliche Angestellte des iranischen Fußballverbandes und Mitglieder der iranischen Frauen-Nationalmannschaft. »Die Anfeuerungen der Frauen waren in der Tat sehr interessant«, sagte Irans portugiesischer Nationaltrainer Carlos Quiroz nach dem 2:1-Sieg seiner Mannschaft am Dienstag abend. Für ihn könne dies »der Beginn einer neuen Ära« werden. (dpa/jW)