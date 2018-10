Ein Stadion aus Dosen

Weites Rund: Das derzeitige Ernst-Happel-Stadion zu Wien Foto: Euroluftbild.de /REUTERS

Als vor knapp einem Jahr in Österreich die Koalition aus der konservativen »Liste Sebastian Kurz«/ÖVP und der rechtsextremen FPÖ eine neue Regierung bildete, trat auch ein neuer Sportminister sein Amt an. Dieser widmet sich seither vorwiegend einem Thema, dem er offenbar große Bedeutung zuschreibt: dem Bau eines neuen Nationalstadions.

Das ist an sich nichts Besonderes. Politiker hinterlassen gerne persönliche Vermächtnisse auf öffentliche Kosten. Doch es sind die Details, die diesen Fall besonders interessant machen. Erstens ist der neue österreichische Sportminister niemand Geringerer als Heinz-Christian »HC« Strache, seit 2005 Bundesparteiobmann der FPÖ und nun zugleich Vizekanzler. Und zweitens begnügt sich Strache nicht mit einem neuen Nationalstadion. Nein, das Ernst-Happel-Stadion – im Volksmund immer noch Praterstadion genannt –, das diese Funktion seit bald 100 Jahren innehat, muss dafür abgerissen werden.

Dazu ein bisschen historischer Hintergrund: Das Praterstadion wurde 1931 anlässlich der Wiener Arbeiterolympiade, an der 25.000 Arbeitersportler aus aller Welt teilnahmen, eröffnet. Nationalflaggen und Hymnen waren verpönt. Ebenso verpönt war soziale Segregation auf den Rängen. Das Stadion wurde als Inbegriff demokratischer Massenarchitektur gefeiert.

Die Arbeiterolympiade in Wien 1931 war die zweite ihrer Art. Die erste fand 1925 in Frankfurt am Main statt. Auch dort wurde ein neues Stadion errichtet, das der Stadt bis heute dient: das Waldstadion. Die Fußballer der Frankfurter Eintracht tragen dort ihre Heimspiele aus. Der offizielle Name, den das Stadion seit 2005 trägt, Commerzbank-Arena, wird außer von Sponsoren und übereifrigen Journalisten von niemandem verwendet.

Dass die Spiele 1931 in Wien stattfanden, war alles andere als Zufall. Es regierten die Austromarxisten der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, die sich an einem Mittelweg zwischen Bolschewismus und sozialdemokratischem Klassenkompromiss versuchten. Das Rote Wien erlebte seine Blüte. Julius Deutsch war nicht nur Obmann des Republikanischen Schutzbundes, also der bewaffneten Arbeitermilizen, die die Republik gegen die Mobilmachung der Reaktion verteidigen sollten (vergeblich, wie sich im Bürgerkrieg 1934 zeigte), sondern auch Präsident der Sozialistischen Arbeitersport-Internationalen (SASI). Anlässlich der Arbeiterolympiade in Wien verfasste er den programmatischen Text »Unter roten Fahnen! Vom Rekord- zum Massensport«. Dort zitierte er unter anderem aus dem Programm der SASI: »Die Arbeitersportbewegung ist nicht minder wichtig als die politische, gewerkschaftliche und genossenschaftliche Bewegung der Arbeiterklasse; es gilt, auch auf dem Gebiet der Leibesübungen in allen Ländern den Kampf zu führen gegen Kapitalismus, Nationalismus und Militarismus.«

Es ist diese Geschichte, die HC Strache ein Dorn im Auge ist. Jede Erinnerung an ein sozialistisches Österreich soll aus dem Bewusstsein des Landes, das er aufzubauen gedenkt, verschwinden. Darum muss auch das Praterstadion weg. Im Wege stehen dabei die sozialdemokratischen Bürokraten der Bundeshauptstadt. So meinte der Wiener Sportstadtrat Peter Hacker im Juni 2018 lapidar: »Wir haben ein ziemlich taugliches Stadion.« Ein besonderes Problem stellt der Denkmalschutz dar, unter dem das Praterstadion seit 2001 steht. Für Strache ist dies schlicht »unsinnig«.

Straches Eifer im Kampf um ein neues Stadion zeigt auch, wie es um die Wirtschaftspolitik der FPÖ steht, die sich gerne als Partei des »kleinen Mannes« geriert. Sind die erforderlichen Mittel für ein neues Stadion öffentlich nicht aufzutreiben, ist Strache auch ein Privatsponsor recht. Beispielsweise Dietrich Mateschitz, der berüchtigte Red-Bull-Tycoon. O-Ton Strache: »Es kann auch ein neues Red-Bull-Stadion das Nationalstadion werden.«

Als Vorbild dient Ungarn. Dort hat Viktor Orban den Bau eines neuen Nationalstadions bereits durchgesetzt. Das regt Phantasien aller Art an. So träumt Strache von einer gemeinsam von Österreich und Ungarn ausgetragenen Herren-Fußball-EM. Dies erinnert an den alten Witz vom Grafen Bobby, der in Wien zu einem Länderspiel eingeladen wird. Auf die Frage, wer spiele, erhält er die Antwort: »Österreich – Ungarn«. Das entlockt ihm ein entzücktes: »Großartig! Gegen wen?«

Es gibt keinen Grund, den historischen Arbeitersport zu idealisieren. So waren Sportler, die in der kommunistischen Roten Sportinternationale organisiert waren, nicht in Wien vertreten. Die Spaltung zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten, die die Arbeiterbewegung jener Zeit prägte, spiegelte sich auch hier wider. Erst bei der letzten Arbeiterolympiade in Antwerpen 1937, als Sozialfaschismustheorien der Politik der Volksfront gewichen waren, traten alle Arbeitersportler gemeinsam an. Es war zu spät, um ein kräftiges Zeichen gegen Faschismus und Krieg setzen zu können. Trotzdem stellt der Arbeitersport ein stolzes Kapitel sozialistischer Geschichte dar. Alleine aus diesem Grund ist zu hoffen, dass uns das Wiener Praterstadion erhalten bleibt.