Schüsse auf Bundeswehr in Afghanistan

Berlin. Im Norden Afghanistans sind Hubschrauber der Bundeswehr beschossen worden. Die Transporthubschrauber vom Typ CH-53 waren von Kundus nach Masar-i-Scharif unterwegs, wie die Bundeswehr am Dienstag abend mitteilte. Das Feuer sei von Soldaten an Bord erwidert worden. Die deutschen Militärs blieben den Angaben zufolge unverletzt.

Zudem wurde am Mittwoch bei einem Anschlag auf eine Wahlveranstaltung erneut ein Parlamentskandidat getötet. Abdul Dschabar Kahraman sei nach der Explosion einer Bombe in seinem Wahlkampfbüro am Mittwoch morgen in der südafghanischen Stadt Laschkar Gah seinen Verletzungen erlegen, sagte Provinzrätin Rasia Balutsch. Die Taliban bekannten sich zu dem Anschlag.(AFP/dpa/jW)