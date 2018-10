Israel bombardiert Gazastreifen

Tel Aviv. Israel hat am Mittwoch Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen. Zur Begründung gab Tel Aviv an, aus dem blockierten palästinensischen Gebiet sei eine Rakete auf Israel abgefeuert worden. Israelische Kampfflugzeuge hätten damit begonnen, »terroristische Ziele im Gazastreifen« anzugreifen, erklärte die Armee. Nach palästinensischen Angaben wurde dabei ein Mann getötet. Zuvor hatten die Streitkräfte erklärt, eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete sei am frühen Mittwoch morgen in der Stadt Beer Sheva im Süden des Landes eingeschlagen.(AFP/dpa/jW)