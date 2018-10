Neue Gespräche über Westsahara

New York. Zur Lösung des Konflikts um die von Marokko annektierte Westsahara wollen Vertreter Marokkos, Algeriens, Mauretaniens und der Befreiungsbewegung Polisario im Dezember zu Gesprächen zusammenkommen. UN-Sprecher Stéphane Dujarric bestätigte die Teilnahme der vier Seiten am Dienstag (Ortszeit). Die Gespräche sollen in Genf unter Vermittlung des UN-Sondergesandten und früheren deutschen Bundespräsidenten Horst Köhler stattfinden. (dpa/jW)