Mangel für immer

Anforderungen nicht zu bewältigen: Lehrerin vor einer Schulklasse in einer Gesamtschule in Hannover Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Mehr Lehrkräfte braucht das Land. Das sehen jetzt endlich auch die Kultusminister der Länder ein, nachdem sie es jahrelang nicht wahrhaben wollten. Bei ihrer Herbsttagung am zurückliegenden Wochenende in Berlin hat die Kultusministerkonferenz (KMK) ihre neue Vorausberechnung zum künftigen Lehrereinstellungsbedarf für Deutschlands Schulen präsentiert. Die letzte Prognose stammte von 2015 und war schon damals überholt. Nicht auf dem Zettel hatte man unter anderem: steigende Geburtenraten, zu wenige Hochschulabgänger, höhere Anforderungen durch Inklusion und Ganztagsunterricht und den starken Zulauf an Flüchtlingen. Also ging der Plan voll daneben. Für das laufende Jahr 2018 hatte die KMK eigentlich mit einem bundesweiten Bewerberüberangebot von 4.870 kalkuliert. Jetzt hat man ein Minus von 11.510 ermittelt.

Aber so schlimm soll es nicht weitergehen. Im nächsten Jahr werden auf dem Papier nur 3.330 Lehrer fehlen, 2019 noch ein paar mehr, danach soll sich die Lage nachhaltig entspannen, und 2023 wird es laut Statistik schon wieder einen Überhang an Lehramtsabsolventen von 2.140 geben. Richtig brenzlig wird es nur noch einmal im Jahr 2026, da sollen mit einem Mal wieder über 2.700 Pädagogen zuwenig auf dem Markt sein. Aber das ist nur ein Ausrutscher, von 2027 bis 2030 wird es jeweils über 3.000 fertig ausgebildete Lehrer zu viel geben.

Man fragt sich: Woher wollen die Schulplaner das so genau wissen, zumal doch ihre früheren Vorhersagen wiederholt – und das kurzfristig – nach hinten losgingen? Immerhin zeigt man sich bei den Verantwortlichen selbstkritisch. »Die KMK stellt fest, dass die Methodik der verschiedenen Modellrechnungen und die unterschiedlichen bildungspolitischen Schwerpunktsetzungen in den Ländern zur Zeit wenig Vergleichbarkeit der Länderdaten zulassen.« Trotzdem will man offenbar an dem Vorgehen festhalten, wobei man sich immerhin darauf verständigt hat, die Prognose künftig jährlich anzupassen.

Zu hinterfragen ist auch, woher die KMK ihren Optimismus nimmt. Gegenüber der alten Modellrechnung soll der jährliche Einstellungsbedarf um satte 9.700 Lehrkräfte steigen. Bis 2030 müssen demnach pro Schuljahr im Schnitt 31.900 Lehrerinnen und Lehrer neu in den Schuldienst eingestellt werden, um die Verluste aus Pensionierungen auszugleichen und zudem den gestiegenen Schülerzahlen gerecht zu werden. Allein in diesem Jahr fehlt es an über 11.000 »echten« Lehrern. Alternativ wurden diese Stellen mit Seiteneinsteigern und Lehramtsstudenten besetzt, also Kräften ohne umfängliche pädagogische Kenntnisse. Ganz offenbar soll das zum Normalfall der kommenden Jahre werden, denn nichts spricht dafür, dass die Hochschulen ihre Ausbildungskapazitäten kurzfristig im gebotenen Umfang werden ausbauen können.

»Wir müssen aber unterm Strich festhalten, dass ohne neue Anstrengungen der Länder für Deutschland bis zum Jahr 2030 insgesamt weniger ausgebildete Lehrkräfte zur Verfügung stehen als benötigt werden«, bekennt die KMK – und betreibt doch nur die gewohnte Schönfärberei. Nach ihren Angaben sollen die Engpässe an Lehrkräften bis 2030 bei 700 pro Jahr liegen. Die Zahl erscheint ziemlich harmlos, verschleiert aber mehr, als sie offenbart. Nimmt man nur die ostdeutschen Bundesländer, ergibt sich für den gesamten Zeitraum bis 2030 eine Unterdeckung von im Schnitt 1.500 oder 21,6 Prozent. Dabei verdanken die Westländer ihre vergleichsweise bessere Position (vermeintlich eine Überdeckung von 3,5 Prozent) auch dem Umstand, dass sie viele Absolventen aus dem Osten abziehen.

Vor allem wurden die Zahlen unter Fortschreibung des seit Jahren bestehenden Personalmangels an den Schulen ermittelt. Dabei variiert das, was der Politik als vollumfängliche Unterrichtsversorgung gilt, je nach Bundesland und Kassenlage erheblich, und mit Eingriffen beim Lehrdeputat oder den Klassengrößen lässtsich der Bedarf wie von Zauberhand verkleinern. Passend dazu berichtet der Wissenschaftsjournalist Jan-Martin Wiarda in seinem Internetblog, dass in der ersten Beschlussempfehlung der KMK noch eine bundesweite Unterdeckung von jährlich 1.200 angegeben war. Praktisch über Nacht schrumpfte die Zahl um 500 auf 700, wobei der Grund dafür eine Nachmeldung Berlins gewesen sein soll.

Mit etwas mehr Nähe zu den Fakten kommentierte der Bundesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, das Zahlenwerk: »Eine den Status quo als Basis nehmende Modellrechnung verkennt die Realität an den Schulen.« Lehrkräfte arbeiteten am Limit, weil Stellen nicht besetzt würden, Seiteneinsteigende unterstützt werden müssten und immer mehr Aufgaben wie Inklusion, Integration, Digitalisierung und Ausbau der Ganztagsbetreuung zu erledigen wären. Das alles seien Anforderungen, »die mit dem momentanen Personalschlüssel nicht bewältigbar sind«.