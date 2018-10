US-Außenminister Pompeo in Ankara

Ankara. Im Bemühen um die Aufklärung des Verschwindens des saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi hat sich US-Außenminister Michael Pompeo am Mittwoch in Ankara mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan getroffen. Zuvor hatte er in Riad Gespräche mit dem saudischen König Salman geführt. Ankara geht davon aus, dass Chaschukdschi im saudiarabischen Konsulat in Istanbul von einem aus dem Königreich angereisten Spezialkommando getötet wurde.(dpa/AFP/jW)