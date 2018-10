US-Studentin sitzt an israelischem Flughafen fest

Tel Aviv. Israels höchstes Gericht hat sich am Mittwoch mit dem Fall einer US-Studentin befasst, die seit mehr als zwei Wochen am internationalen Flughafen »Ben Gurion« bei Tel Aviv festsitzt. Die 22jährige Lara Alkasem hat einen Studienplatz an der Hebräischen Universität in Jerusalem und will dort ihren Magister machen. Israel verweigert der jungen Frau mit palästinensischen Wurzeln jedoch die Einreise, weil sie die Protestbewegung BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) unterstützt habe. Sie war am 2. Oktober mit einem Studentenvisum am Flughafen gelandet. Seitdem wird sie dort festgehalten. Die Hochschule unterstützt die junge Frau. (dpa/jW)