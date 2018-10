Die beste WM

Doha. 12,5 Milliarden Euro habe die Ausrichtung der Fußball-WM der russischen Wirtschaft eingebracht, sagte WM-OK-Chef Alexej Sorokin am Dienstag auf einer Konferenz im katarischen Doha. Laut des Berichts der Organisatoren habe das Turnier in Russland Hunderttausende Arbeitsplätze geschaffen und werde noch in den nächsten fünf Jahren positive ökonomische Effekte haben. Gianni Infantino, Präsident des Weltverbandes FIFA, hatte die Endrunde in Russland als »die beste Weltmeisterschaft« der Geschichte bezeichnet. (sid/jW)