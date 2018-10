Shanghai. Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat am Dienstag in Shanghai seine weltweit erste Auslandsniederlassung eröffnet. Vizepräsident Rainer Bonhof, Weltmeister von 1974, überreichte Repliken der deutschen Meisterschale und des DFB-Pokals mit den Worten: »Als wir in den 70er Jahren diese Pokale gewannen, war sicherlich für keinen von uns vorstellbar, dass es eines Tages in China ein Büro unseres Klubs geben würde.« (sid/jW)