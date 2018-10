Die Papierkugel in den Köpfen

Nach dem Abstieg: leere Ränge, triste Rauten Foto: Morris Mac Matzen/Reuters

Natürlich war das hart. Den letzten Spieltag der Vorsaison hat der Rezensent noch in Köln begonnen, morgens im Schatten des Doms, voller letzter Hoffnung beim Warten auf den Zug, und in Berlin beendet, desillusioniert und traurig, im Schatten einer nikotinverhangenen Leinwand in einer Kneipe mit Sky-Anschluss. Die Bundesliga war zu Ende, die Uhr blieb stehen: Erstmals in seiner Geschichte musste der Hamburger Sportverein aus der 1. Liga absteigen. Ein 2:1 über Gladbach reichte nicht, da zeitgleich der »Effzeh« Köln mit 1:4 beim Konkurrenten Wolfsburg verlor.

Überraschend kam dieser Abstieg nicht, und verdient war er schließlich auch. Höchstverdient, wohlverdient. Er war das logische Ende einer Entwicklung, dessen Anfang eine Papierkugel war. Wir erinnern uns ungern: Frühling 2009, in einer von vier Partien gegen den Erzgegner Werder Bremen löste eine Papierkugel einen Eckball aus, der zur Entscheidung für Grün-Weiß führte. Nach diesen Spielen, den Halbfinals in DFB- wie UEFA-Pokal sowie einer vorentscheidenden Bundesligapartie, blieb in Hamburg kein Stein mehr auf dem anderen.

Davon schreiben nun auch Daniel Jovanov und Tobias Escher in ihrem grünen Fußballbuch »Der Abstieg. Wie Funktionäre einen Verein ruinieren«. Auch für sie bildet die Papierkugel den Ursprung allen folgenden Übels, und wie der Untertitel schon andeutet: Auch sie sehen den Abstieg hausgemacht. Sie spüren in diesem formidabel recherchierten und gut lesbaren Buch (einfache Sprache, für Spannung bei bekanntem Ausgang wird durch die Hintergrundgeschichten mit Cliffhängern gesorgt) den wahren Gründen nach.

Und ja, tatsächlich: Intrigen, Misswirtschaft, Panikhandlungen, Misstrauen, Fehlentscheidungen, das alles wird aufgedeckt und erklärt. Dazu gibt es in dem Buch gute Spielanalysen der jeweiligen Trainerschulen. Der Verein zeigt sich als Opfer selbst gebauter Unfähigkeit; ein strukturell bedingtes Chaos, das sich munter durch die Jahre zieht. Lange Zeit schafft es der Verein immer wieder, den Kopf dank eines unverschämten Haufen Glücks und viel Hilfe vom Fußballgott (oder, wenn man so will, vom DFB) aus der Schlinge zu ziehen, doch irgendwann ist es dann vorbei. Vorbei mit dem Glück. Vorbei mit der Erstklassigkeit.

Escher und Jovanov zeigen den HSV als Kultklub, der noch dem allerletzten Schmierentheater eine Bühne bietet. Ein Trainerverschleiß vor dem Herrn, eitle Mäzene, die eine rigide Bezahl- und Hire-and-fire-Politik fahren, Ultras, die eher kontraproduktiv wirken. Am Ende geht alles in Rauch auf. Der HSV kickt in der 2. Liga, ein Ende des Absturzes ist nicht abzusehen. Erst Montag wurde Sportdirektor Bernhard Peters entlassen, der durchaus eine gute Jugendarbeit machte, sich aber im Machtpoker um den vakanten Posten als Sportdirektor verzockte. Vielsagend dabei, was Bild schreibt: »Der HSV wollte den Familienvater nicht während seines Spanien-Urlaubs feuern, wartete seine Rückkehr ab.«

Schade ist, dass Escher und Jovanov selten über den Tellerrand schauen: Also erzählen, warum bestimmte Dinge bei den anderen Großklubs funktionieren, beim HSV aber nicht. Oder warum es bei der Konkurrenz in Stuttgart, Köln, Frankfurt, Berlin, Mönchengladbach lange Zeit oder immer noch ähnliche Probleme gab und gibt. Immerhin, den neidischen Seitenblick auf Vorzeige-Kleinunternehmen wie den SC Freiburg gibt es.

Es gibt tatsächlich auch einen Preis für das »Fußballbuch des Jahres«. Auf die Shortlist hat es dieses Buch nicht geschafft – vielleicht, weil es in der Hauptsache dem Fan mit der Raute im Herzen aus demselben spricht. Immerhin hat es Tobias Escher mit seinem anderen Buch, »Die Zeit der Strategen«, ein Buch zum Laptoptrainer, aufs Treppchen geschafft. Mut macht »Der Abstieg« nicht. In der 2. Liga hält sich der HSV noch achtbar. Vielleicht wendet sich ja doch noch alles zum Guten. Auch wenn es nach dieser Lektüre wirklich nicht so aussieht.