Alle blühen auf

Medea oder Médée – auf jeden Fall Sonja Jontschewa Foto: Bernd Uhlig/Staatsoper Berlin

Es braucht manchmal Revolutionen, damit die Menschen ordentlich Kunst fabrizieren. Luigi Cherubini zog 1788 von Mailand nach Paris. Von ihm geblieben sind weder die Werke der Sakral- und Kammermusik, weder die Märchenschinken über Ali Baba und die 40 Räuber noch die Tanz- und Alpenopern. Geblieben ist nur die »Medea« von 1797 – einem Jahr, in dem Köpfe rollten, Geld nichts mehr wert war und Napoleon sich Cherubinis Heimat, die Lombardei, unter den Nagel riss. Von Jason und dem Goldenen Vlies brauchte es nur die Figuren, damit der ganze Hass, der Wahnsinn und das Morden zum zeitlosen Bühnenstück taugten. Häuslich gesprochen: Stecher geht fremd, nimmt die Kinder mit, Alte will Rache, dreht durch, bringt die Kinder um und zieht ihm eine Nase. Darum geht's in »Medea«.

2018 steht keine weitere Revolution an, dafür feierte das Musikstück am 7. Oktober als »Médée« an der Staatsoper Berlin Premiere. Der Oper inhärent ist die Struktur eines Louis-de-Funès-Films: »Ja! Nein! Doch! Aaah!« Viel Geschwafel, wenig Handlung. Panische Regisseure fühlen sich deswegen sofort berufen, inszenatorisch einzugreifen, weil sie es vom postmodernen Sprechtheater so kennen. Heraus kommt dann oft nur Medea als Pantomime für Doofe. Der Opernsänger, zum Gehampel nicht imstande, wird zum Behinderten, den man auf der Bühne herumschiebt, weil der Regisseur meint, dass der Barde zum ernsthaften Schauspiel nicht taugt. Dass auch Behinderte zur großen Kunst imstande sind, ist nicht nur Dogma der Inklusion, sondern in Berlin spätestens durch Christoph Schlingensief bewiesen. Begriffen hat das auch Andrea Breth, eine kluge Frau, die sich in ihrer Inszenierung an der Staatsoper Unter den Linden dazu entscheidet, dem singenden Elefantenmenschen die Ketten abzunehmen.

Was da losgelassen wird, heißt Sonja Jontschewa, ist 36 Jahre alt und kommt aus Bulgarien. Im dunkellilafarbenen Seidenkleid und mit Kampfschminke darf Frau Jontschewa tun, wofür sie bezahlt wird: Diva sein. Vor vier Monaten kam zu diesem Zweck Anna Netrebko angeflogen, die dafür bekannt ist, dass sie Gala für die Bunte singt und sich selbst am besten gefällt. Schade, dass man nicht gleich die Bulgarin angerufen hat, die erwarb unlängst sogar eine Wohnung in der deutschen Hauptstadt, wohnt also ums Eck. In zweiter Hauptrolle singt der US-Amerikaner Charles Castronovo als Jason, außerdem dabei sind Iain Paterson als Créon und Elsa Dreisig als Dircé. Allesamt phantastisch, weil die Breth sie einfach machen lässt und Daniel Barenboim gut gelaunt ist (nach der Pause legt er sich mit dem Publikum an, weil das nicht den Rand halten kann).

Beiläufig beginnt alles als Beziehungskiste, in der Medea den Männern lieber an die Eier greift als klein beizugeben. Jontschewa spielt glaubwürdig, weil sie ihre Rolle aus sich herausdestillieren darf und nicht in irgendeinen Slapstick gezwungen wird. In fortschreitender Umnachtung irrt sie als Medea durch leere Männerlandschaften. Marina Prudenskaja steht als Dienerin Néris zum Kontrast daneben, sieht aus wie eine kreuzbrave Nonne und singt auch so.

In dieser »Opéra comique«, die überhaupt nicht lustig ist, wird zwischen den Nummern Dialog gesprochen. Weil »Médée« damals in Frankreich nicht gut ankam, textete man das Ganze auf italienisch um und komponierte noch ein bisschen Gedudel unters Schauspiel. Man ließ das gute 150 Jahre lang so. Erst 1984 traute man sich in England, wieder die Originalversion aufzuführen. Für diese hat man sich auch in Berlin entschieden. Zum Glück – denn Frau Breth weiß auch mit dem Rezitativen umzugehen. In den Dialogen zwingt sie die Operngeschädigten zum Schauspiel, die dabei angenehm überfordert, heißt künstlerisch gefordert aussehen. Die Monologe sind cineastisch, aber ohne Leinwand und Kamera: ein bisschen Hall, ein bisschen Echo und psychotische Mantras vom Kindsmord – wie im Horrorfilm.

Nach der Pause geht es wie bei Rammstein weiter: Ein Mensch brennt. Ein Kind stirbt. Kein Vogel singt mehr. Blut gerinnt auf dem Asphalt. Fleischgeruch liegt in der Luft. Barenboim lugt ab und zu zur Bühne und dirigiert Cherubinis recht manierliches Zeug intensiv wie sonst nur Beethoven. Was Cherubini indes an musikalischem Genie fehlte, glich er hier mit einer Konsequenz in der Figurenführung aus, die für das 18. Jahrhundert noch unerhört war. Lauter Arien und Duette, episodenhaft wie eine Revue, dazu ein grausamstes Ende voller Leichen; man kann ihm nur danken.

Sonja Jontschewa ist am Ende fix und fertig. Nach fast drei Stunden Performance darf sie den sterbenden Schwan geben. Jetzt müsste sie noch den Vorhang herunterreißen, in den Orchestergraben fallen und dem Fagottspieler in die Eier treten. Dann könnte man von einer rundum gelungenen Vorstellung sprechen.

Sonst stimmt aber vieles: Lautstärkeverhältnisse, Synchronität von Sängern und Orchester, die Nebenrollen, der Chor, die Effekte, die Kostüme. Zudem stimmt die Chemie, auch im Saal: Das Publikum quittiert mit ständigem Zwischenapplaus und andauernden Ovationen zum Schluss. Andrea Breth braucht keine Revolution, sie kann trocken konservativ bleiben, weil sie den Stoff versteht und ihre Vokalisten als Darsteller ernst nimmt. Und alle blühen auf. Hervorragende Sozialarbeit.