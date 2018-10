Viel zu billiger Strom

Vor dem Ernstfall: Probebetrieb in der Zentrale des neuen belorussischen AKW am 10. Oktober Foto: Vasily Fedosenko/Reuters

Im Nordwesten von Belarus (Weißrussland) geht der Bau des ersten Atomkraftwerks (AKW) des Landes seiner Vollendung entgegen. Die Anlage in der Ortschaft Astrawez im Bezirk Hrodna soll mit dem ersten Block 2019 ans Netz gehen, die installierte Leistung beträgt 1.200 Megawatt (MW). Ein zweiter solcher Block soll 2020 folgen. Das Projekt war 2007 beschlossen und nach längeren Verzögerungen 2013 begonnen worden. Die Investitionssumme beläuft sich nach neuesten Schätzungen auf umgerechnet etwa zehn Milliarden Euro, zu 90 Prozent wird sie von russischen Banken finanziert.

Der Bau war im Land lange umstritten. Hatte es doch 1986 70 Prozent des gesamten radioaktiven Niederschlags infolge der Katastrophe im AKW Tschernobyl abbekommen. Lange war daher eine neue Atomanlage im Lande politisch nicht durchsetzbar. Auch waren die Preise für russisches Gas niedrig und für Belarus noch extra subventioniert. Deshalb schien die Frage auch nicht dringlich. Doch eine erste Energiekrise, die das Land zu ähnlichen Abzapfaktionen russischen Transitgases veranlasste, wie sie die Ukraine praktizierte, veranlasste die Führung in Minsk zum Umdenken. Die prowestliche und nationalistische Opposition versuchte, das Thema politisch gegen Präsident Alexander Lukaschenko auszuschlachten, erzielte aber keine größeren Erfolge. Überdies hat auch die Atomsicherheitsbehörde der EU der Anlage in Astrawez im Sommer dieses Jahres bescheinigt, im großen und ganzen den Brüsseler Sicherheitsanforderungen zu genügen.

Litauen freilich hat das nicht beruhigt. Die Regierung des kleinen Nachbarn und EU-Mitgliedes beklagt nicht nur, dass das AKW nur wenige Dutzend Kilometer östlich der Grenze liegt. In Vilnius hält man die Anlage zudem für ein aus russischer Sicht geopolitisch veranlasstes Projekt. Da ist sicherlich soviel dran, dass die Reaktortechnik von einem russischen Typ ist, der auch in anderen EU-Staaten eingesetzt ist (Finnland, Tschechien, Ungarn). Zutreffend ist zudem, dass Belarus damit auch dann über den Import der Kernbrennstoffe von Russland abhängig bleibt, wenn die Lieferung des Gases von dort zurückgeht oder eingestellt wird. Denn 2022 läuft der langfristige Liefervertrag zwischen Gasprom und Polen aus, für den die »Jamal«-Leitung 1995 über belarussisches Gebiet verlegt wurde. Warschau will diesen Vertrag nicht verlängern, so dass die Option, dass sich Belarus notfalls weiter an Gas aus den Transitlieferungen bedienen könnte, dann nicht mehr bestehen wird.

Das sind aber alles Nebenaspekte der litauischen Kritik an dem Projekt. Entscheidend geht es der dortigen Regierung darum, den Export von in Astrawez produziertem Strom ins Baltikum zu verhindern. Der hat nämlich unabhängig von Fragen, wie man die Sicherheit der Anlage einschätzt, eine schädliche Eigenschaft: Er ist zu billig. Damit droht er die Versuche Litauens und seiner baltischen Nachbarn zu unterlaufen, sich auf eine Energiezufuhr aus dem Westen umzustellen. Die wäre dann endgültig nicht mehr profitabel.

Litauen hat in seiner Energiepolitik seit dem Ende der Sowjetunion auch Pech gehabt. Es erbte das sowjetische Atomkraftwerk Ignalina, das vom Tschernobyl-Typ war und als eine Bedingung für den EU-Beitritt des Landes stillgelegt werden musste. Das passierte 2009, und sofort schossen die Strompreise auf das Zweieinhalbfache hoch. Der Versuch der Regierung, ein neues AKW mit westlicher Technologie zu bauen, scheiterte 2012 an einem Referendum. Der eingeplante Reaktor war vom Fukushima-Typ, und seiner Installation kam die dortige Katastrophe in die Quere. Auf Grundlage der stark gestiegenen Strompreise wurde nun zwar der Import von Flüssiggas rentabel, das in einem neuen Terminal in Klaipeda angelandet wird. Doch die Konkurrenz billigen belarussischen Atomstroms würde die auf dieses Gas umgestellte Infrastruktur Litauens nicht aushalten – ganz abgesehen davon, dass die USA als potentieller Rohstofflieferant wohl nicht amüsiert wären. Deshalb will bzw. soll Litauen jetzt auf EU-Ebene ein Verbot des Stromimports aus »unsicheren« Reaktoren aus Drittstaaten anstreben.

Die anderen baltischen Staaten bringen für eine von Russland unabhängige Energieversorgung etwas bessere Voraussetzungen mit. Lettland hat die Sektoren Wasserkraft und Erneuerbare stark ausgebaut, Estland verheizt den im eigenen Land reichlich vorhandenen Ölschiefer, auch wenn die Umweltschäden, die sein Abbau verursacht, in den achtziger Jahren zu den Hauptargumenten für das »Los von Moskau« gezählt hatten. Parallel stehen die baltischen Länder vor einer grundsätzlichen Aufgabe der Energiepolitik: der Abkopplung vom zu sowjetischen Zeiten errichteten Verbundnetz. Diese Leitungen sollen bis 2025 abgeschaltet und durch neue aus Polen und Skandinavien ersetzt werden. Das Problem: Die EU-Kommission hat dafür zwar im Sommer grundsätzlich grünes Licht gegeben, aber über die Verteilung der Kosten gibt es noch keine Einigung.