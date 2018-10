Radikale Maßnahmen notwendig: Auch Bericht des Umweltministeriums stellt fest, Österreich sei wegen »alpiner Lage« besonders vom Klimawandel betroffen Foto: Expa/Stefanie Oberhauser/APA/dpa

Beim Treffen der EU-Umweltminister am 9. Oktober einigte man sich unlängst darauf, den Kohlendioxidausstoß von Pkw bis 2030 um 35 Prozent reduzieren zu wollen. ÖVP-Umweltministerin Elisabeth Köstinger zeigte sich hocherfreut über die Einigung. Sind auch Sie euphorisch?

Ich bin nicht so begeistert. Einerseits ist es natürlich sinnvoll, dass es CO2-Beschränkungen gibt und diese weiter verschärft werden. Aber für die Erreichung der Klimaziele bräuchten wir diese 35 Prozent schon im Jahr 2025 – und nicht erst 2030. Das heißt, wir sind da um Jahre zu spät dran. Wir bräuchten im Jahr 2030 schon eine Verbesserung der CO2-Bilanz um 60 bis 70 Prozent. Da hätte Österreich noch mehr rausholen können. 40 Prozent, wie anfangs gefordert, wären möglich gewesen.

Umweltministerin Köstinger meinte, mehr als 35 Prozent wären »Unfug« und »komplett illusorisch«.

Da bin ich anderer Meinung. Das EU-Parlament plädiert weiterhin für eine Reduktion von 40 Prozent.

Unlängst hat die Regierung in Wien zumindest ihre nationale Klima- und Energiestrategie »Mission 2030« auf den Weg gebracht.

Wir haben uns anfangs gefreut, dass die Regierung als eines der sechs ersten großen Projekte den Klimaschutz angeht und eine Strategie erarbeitet. Doch das Ergebnis ist sehr ernüchternd. Es sind zwar einige durchaus ambitionierte Ziele enthalten, wie zum Beispiel »100 Prozent erneuerbarer Strom bis zum Jahr 2030«. Aber: Es fehlen die Maßnahmen. Es ist kein Weg zu diesen Zielen zu erkennen.

Schon vor der Festlegung der Klimastrategie sind Beschlüsse gefasst worden, dass die Budgets für Umwelt, Klima und Energie in den nächsten Jahren um 300 Millionen Euro gekürzt werden sollen. Da ist nicht allzu viel Spielraum, um etwas Ambitioniertes auf den Weg zu bringen.

Mit Heinz-Christian Strache von der FPÖ haben wir einen Vizekanzler, der bereits im Wahlkampf den Klimawandel zwar nicht ganz geleugnet, aber stark relativiert hat. Es gibt keine ernsthafte Klimapolitik.

Das ÖVP-geführte Umweltministerium selbst hat Mitte September eine Studie vorgestellt, in der es heißt, aufgrund der alpinen Lage sei Österreich vom Klimawandel ganz besonders betroffen. Ein globaler Temperaturanstieg von zwei Grad bedeute für Österreich 5,5 Grad mehr.

Österreich hat ein großes Eigeninteresse daran, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Dieser Hitzesommer hat, gerade auch in der Landwirtschaft, sehr »bewusstseinsbildend« gewirkt. Viele sehen, das, was sie täglich draußen erleben, ist nicht mehr »normal«. Wenn beispielsweise Bauern geringere Ernteerträge erzielen, wenn Futter für Tiere nicht mehr im ausreichenden Maße zur Verfügung steht. Wir haben nun erstmals Daten, die zeigen, dass es mittlerweile in Österreich mehr Hitzetote als Verkehrstote gibt. So etwas rüttelt die Bevölkerung auf.

Der am 8. Oktober vorgestellte Sonderbericht des Weltklimarates IPCC zeigt, es wird knapp, aber das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels ist möglich – was muss hier passieren?

Dieser Bericht ist meiner Meinung nach eine sehr eindrückliche Warnung an die Menschheit. Aber auch ein Zeichen der Hoffnung, weil er zeigt: Es geht!

Das frühere Zwei-Grad-Ziel bietet mittlerweile keine Sicherheit mehr. Gegenüber einer Begrenzung auf 1,5 Grad hätten wir Hunderte Millionen Menschen mehr, die armutsgefährdet wären. Wir hätten zehn Millionen Menschen mehr, die vom Meeresspiegelanstieg betroffen sein würden. Und eine um die Hälfte größere Menge Menschen, die unter Wasserknappheit leiden würden. Und es würde bedeuten, dass Ökosysteme, etwa Korallenriffe, komplett zerstört werden – während man bei 1,5 Grad durchschnittlichem Temperaturanstieg noch einiges retten kann.

Wenn man aber etwas erreichen will, muss man wirklich sehr, sehr viel tun! Wir reden hier von sehr radikalen, raschen Emissionsreduktionen. Vor diesem Hintergrund ist es extrem enttäuschend, wenn einen Tag nach Veröffentlichung des IPCC-Berichts die EU-Umweltminister sich nicht zu einer Entscheidung durchringen können, die eigenen Klimaziele zu überarbeiten und anzupassen. Es gibt immer noch Staaten, die diese Ergebnisse missachten.