Seoul. Militärvertreter Nordkoreas haben mit dem UN-Kommando in Südkorea über Schritte zur Entmilitarisierung der stark befestigten Grenze gesprochen. An der ersten Runde am Dienstag im Grenzort Panmunjom nahmen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Seoul auch südkoreanische Militärs teil. Es habe Beratungen über Maßnahmen gegeben, die gemeinsame Sicherheitszone in Panmunjom waffenfrei zu machen. (dpa/jW)