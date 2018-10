Hungersnot im Jemen verschärft sich

Genf. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat vor einer Verschärfung der Hungersnot im Jemen gewarnt. Sollte sich die Lage dort nicht ändern, könne die Zahl der vom Hunger bedrohten Menschen um weitere 3,5 Millionen auf zwölf Millionen anwachsen, sagte der Sprecher der Organisation, Herve Verhoosel, am Montag. In dem ärmsten Land auf der Arabischen Halbinsel leben rund 30 Millionen Menschen. Seit mehr als drei Jahren leidet der Jemen unter dem Krieg, in dem eine von Saudi-Arabien geführte Militärallianz gegen die Ansarollah-Milizen kämpft. (Reuters/jW)