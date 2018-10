Christophe Castaner (M.) auf dem Weg zu seiner Ernennung zum Innenminister Frankreichs am Dienstag Foto: Pascal Rossignol/REUTERS

Mehr als zwei Wochen nach dem Rücktritt seines ehemaligen Innenministers Gérard Collomb hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine neue Regierung vorgestellt. Es ist nach nur eineinhalb Jahren Amtszeit bereits das dritte Kabinett, das Macrons Premier, der Rechtskonservative Édouard Philippe, anführen wird. Der »große Wurf« bei der Regierungsumbildung, den Sprecher des Präsidentenpalastes Élysée in den vergangenen Tagen immer wieder angekündigt hatten, blieb allerdings aus. Neuer Innenminister wurde der ehemalige Sozialdemokrat Christophe Castaner, persönlicher Vertrauter Macrons und Chef der Präsidentenpartei La République en marche (LREM).

Auch sonst blieben die Überraschungen am Dienstag aus, als Macron in aller Frühe die Namen der alten und neuen Minister bekanntgab. Während im ersten und zweiten Kabinett noch bekannte Persönlichkeiten wichtige Ämter wie das des Umwelt- oder Kulturministers besetzt hielten, rückten in den vergangenen beiden Monaten Politiker aus der zweiten Reihe nach. Auf den Anfang September im Zorn von Macron geschiedenen Umweltminister Nicolas Hulot folgte der pflegeleichte, zur LREM konvertierte ehemalige Grüne François de Rugy. Das Kulturressort übernahm der Rechtskonservative Franck Riester; er ersetzt die Verlegerin Françoise Nyssen, die wegen illegaler Bauarbeiten am Pariser Sitz ihres Unternehmens Actes Sud gehen musste. Riester ist eigentlich Ökonom und gehört zu jener Gruppe rechter Abgeordneter und Spezis des früheren Präsidenten Nicolas Sarkozy, die sich nach Macrons Sieg als sogenannte Konstruktive mit der Regierungspartei LREM arrangiert hatten.

Das gilt auch für Castaner und den neuen Landwirtschaftsminister Didier Guillaume. Wie ihre Vorgänger – Stéphane Travert und Gérard Collomb – waren die beiden zweitrangige Vertreter des Parti Socialiste (PS), die unter dem Präsidenten François Hollande nie in die Regierungsarbeit eingebunden waren. Sie waren zu Macrons LREM konvertiert, als sich dessen Wahlerfolg im Frühjahr 2017 abzeichnete. Alle drei gehörten dem rechten PS-Flügel an.

Castaner trat zunächst als Chef der Wahlkampagne des heutigen Präsidenten auf, wurde danach Regierungssprecher und kontrollierte zuletzt als LREM-Sekretär den Parteiapparat Macrons. Er ist gleichwohl nur zweite Wahl als Innenminister – eine Reihe prominenter Politiker der früheren PS-Führung waren Macrons Werben nicht gefolgt.

Erste Maßnahmen der neuen Führung des Innenministeriums waren am Dienstag morgen Hausdurchsuchungen beim Wortführer der parlamentarischen Linken, Jean-Luc Mélenchon, und in den Büros seiner Partei La France Insoumise (LFI). Mélenchon protestierte vor der Pariser Zentrale der LFI und nannte die Polizeiaktion »eine politische Operation, die mit dem Recht nichts zu tun hat«. Er forderte seine Anhänger auf, die Parteibüros der LFI zu besetzen, und sie »vor den Ordnungskräften zu schützen«.

Vertreter der Justiz erklärten, die Durchsuchung sei von der dem Innenministerium unterstehenden Antikorruptionsbehörde wegen Ermittlungen gegen Mélenchon und dessen Partei veranlasst worden. Wie es weiter hieß, gehe es dabei um den Verdacht der Subventionierung »fiktiver Arbeitsplätze« des ehemaligen Europaabgeordneten Mélenchon im Brüsseler Parlament sowie die Finanzierung seines Präsidentschaftswahlkampfes in den Jahren 2016 und 2017. In einem sofort verbreiteten Kommuniqué erklärte die LFI, die Ermittlungen seien unmittelbare Folge der »Denunziation einer Abgeordneten der extremen Rechten, Sophie Montel, die bereits gestanden hat, dass ihre Anklage nicht seriös ist«. Sie habe dem politischen Gegner nach eigenen Angaben »nur mal eine lange Nase zeigen wollen«.

Mélenchon und Sprecher der Partei betonten, die nationale Kommission für Wahlkampfkosten habe bereits am 13. Februar die Kontoführung der LFI und ihres Kandidaten, also Mélenchons, abschließend und »ohne Irregularitäten« zu den Akten gelegt.