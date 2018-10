Weitere Helferin in Nigeria ermordet

Nairobi. Geiselnehmer haben in Nigeria die zweite von drei entführten Mitarbeiterinnen des Roten Kreuzes ermordet. Das bestätigte am Montag der nigerianische Informationsminister Lai Mohammed. Eine Splittergruppe der Terrororganisation Boko Haram hatte die drei Frauen Anfang März in ihre Gewalt gebracht. Eine von ihnen war bereits im September ermordet worden. Das Schicksal der dritten Mitarbeiterin und das eines Schulmädchens mit christlichem Glauben, das im Februar entführt worden war, ist weiter ungewiss. (dpa/jW)