Angriff nach Streik in Myanmar

Rangun. Bei einer Attacke auf Streikende vor einer Textilfabrik in Myanmar sind nach Angaben von Betroffenen Dutzende Frauen verletzt worden. Vor dem Betrieb am Rande von Rangun, in dem auch der deutsche Discounter Lidl fertigen lässt, wurden demnach am Montag 30 Frauen angegriffen, die dort nach einem Streik für ihre Wiedereinstellung demonstriert hatten. Eine von ihnen, Than Than Soe, sagte AFP, etwa 40 »Auftragsgangster« hätten die Frauen attackiert.

Die Arbeiterinnen in der Textilfabrik, die dem chinesischen Unternehmen Fu Yuen gehört, waren vor knapp zwei Monaten in den Streik getreten und hatten bessere Arbeitsbedingungen verlangt. Die meisten ihrer Forderungen wurden erfüllt, die Firmenleitung weigerte sich aber, die 30 Frauen wieder einzustellen, die zu dem Ausstand aufgerufen hatten. (AFP/jW)