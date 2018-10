»Weiter so« in Luxemburg

Luxemburg. Die bisherige Luxemburger Regierungskoalition von Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen will in den kommenden fünf Jahren weitermachen. Das haben die Spitzen der drei Parteien erklärt, berichteten luxemburgische Medien am Dienstag. Die Parteigremien warten nun auf die förmliche Aufforderung von Großherzog Henri zur Regierungsbildung. Bei der Parlamentswahl vom Sonntag hatten die drei Parteien insgesamt 31 von 60 Parlamentssitzen und damit eine knappe Mehrheit errungen. (dpa/jW)