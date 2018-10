Reif für die Insel

Wer ist da im Visier? Die Chefin der taiwanesischen Administration, Tsai Ingwen, am 9. Oktober bei einem Militärmanöver in Taoyuan (Insel Taiwan) Foto: Tyrone Siu/Reuters

Die »abtrünnige Provinz« rüstet auf: Taiwan will verstärkt US-Rüstungsgüter erwerben, berichtete die in Hongkong ansässige South China Morning Post am Montag. Es stehen U-Boote, der neue Kampfjet F-35 »Lightning II« und M1A2-Abrams-Panzer auf der Bestelliste. Der Zeitpunkt ist seitens Taipehs geschickt gewählt: Unter US-Präsident Donald Trump sollen die Karten im ostasiatischen Raum neu gemischt werden. Das Pentagon ließ verlauten, »mehr normalen militärischen Außenhandel« mit der Insel zuzulassen. Nach Jahren des eher vorsichtigen Umgangs mit den alten Verbündeten auf Taiwan deutet dies auf eine forcierte Aufrüstung hin.

Die volle Brisanz dieses Stimmungsumschwungs in Washington lässt sich nur verstehen, wenn die besondere Situation Taiwans berücksichtigt wird. Nach 1949, dem Jahr der Gründung der Volksrepublik China, hatten sich die damaligen Verlierer des Bürgerkrieges, die geschlagene Guomindang (Nationalistische Partei Chinas) unter »Generalissimus« Chiang Kaishek, auf der Insel verschanzt. Plante der besiegte Diktator dort zunächst die »Rückeroberung« des Festlandes, wurde dieser Plan im Laufe der Jahre stillschweigend begraben. Seit den 90er Jahren ist die Guomindang nicht mehr im Alleinbesitz der Macht. Doch hier beginnen die aktuellen Probleme. Denn beide Seiten, die Regierung der Volksrepublik wie die taiwanesische Verwaltung, betonten stets, für ganz China zu sprechen. Sowohl die Kommunisten in Beijing als auch die Nationalisten in Taipeh vertreten also eine »Ein-China-Politik«. Doch auf Taiwan hat sich mit der Demokratischen Fortschrittspartei eine zweite Kraft etabliert, die mehr Unabhängigkeit vom Festland verlangt. Der ehemalige Präsident Chen Shuibian trieb dies besonders voran. Schließlich stürzte er (mutmaßlich über eine Korruptionsaffäre); heute sitzt er im Gefängnis. Die aktuelle Präsidentin Tsai Ing-wen, ebenfalls von den Demokraten, hält sich öffentlich – nicht zuletzt eingedenk des Schicksals Chens – etwas mehr zurück, drängt aber ebenfalls auf militärische Aufrüstung. Dies könnte klappen, da der aktuelle US-Präsident sichtbar um Abgrenzung zu seinen Amtsvorgängern bemüht ist. Bislang lag das amerikanische Interesse vor allem in der Aufrechterhaltung des Status quo: Die Vereinigten Staaten wollten weder eine Wiedervereinigung mit der Volksrepublik noch ein Unabhängigkeitsreferendum der Insel. Für letzteren Fall hält sich die Volksrepublik eine militärische Intervention offen.

Am 10. Oktober, dem Jahrestag der bürgerlichen chinesischen Revolution (1911), der auf Taiwan als Feiertag begangen wird (der sogenannte Doppel-Zehn-Tag), äußerte sich Ma Xiaogang, Sprecher des (festlandchinesischen) »Staatsrates für Taiwan-Angelegenheiten«, zur neuen Aggressivität der Administration in Taipeh. »Alle separatistischen Versuche, die sich auf Ausländer stützen, um den Status Taiwans zu verändern, sind zum Scheitern verurteilt«, sagte Ma laut Nachrichtenagentur Xinhua. Er warnte vor »antichinesischen Kräften im Westen«.

Tatsächlich ist Taiwan weder »unabhängig«, noch kann es dies unter den herrschenden Kräfteverhältnissen werden. Die Mehrzahl der Bewohner der Insel versteht sich als Chinesen und strebt eine enge Bindung an das Festland an. Doch sowohl in der Fortschrittspartei als auch in der Guomindang bestehen enge Verbindungen in die USA und zur ehemaligen Kolonialmacht Japan. Eine offizielle Lossagung von China würde bedeuten, sich einer dieser beiden Mächte direkt zu unterwerfen.

Wie heikel der Umgang mit der Volksrepublik auf Taiwan auch heute noch ist, illustriert eine Geschichte, die die South China Morning Post im September veröffentlichte. Der Geschäftsmann Wei Mingjen soll in Zentraltaiwan einen rund 100 Jahre alten buddhistischen Tempel erworben und in eine Parteizelle der Kommunisten verwandelt haben. Mit seinen 20 Getreuen habe Wei dort Fotos von Mao Zedong und Xi Jinping anstelle der buddhistischen Bilder aufgehängt, zudem hätten Flaggen der Volksrepublik das Gebäude geschmückt. Ein No-Go in der angeblich »einzigen chinesischen Demokratie«: Mit Bulldozern ließ die Lokalregierung die Gebäude planieren – wegen »Baumängeln«.