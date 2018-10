Innenministerium gibt sich zerknirscht

Will auch Parteifreunde nicht immer verteidigen: Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz, Armin Schuster (CDU) Foto: Britta Pedersen/dpa

Im Umgang mit dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Berliner Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz hat das Bundesinnenministerium Fehler eingeräumt. Das Ressort habe »schon die Kritik verstanden«, sagte eine Sprecherin am Montag nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur in Berlin. »Das bedeutet auch, es nimmt sie an.« Beschwert hatten sich in unterschiedlicher Schärfe Abgeordnete von Oppositions- und Regierungsparteien – darunter auch der Ausschussvorsitzende Armin Schuster (CDU).

Es ging um die Auswahl einer Vertreterin des Innenministeriums, die in dem Ausschuss faktisch als Aufpasserin tätig war und mehrfach interveniert hatte, um zu verhindern, dass brisante Informationen aus den Akten öffentlich den Zeugen vorgehalten und erörtert werden. Die Ministerialbeamtin Eva Maria H. kam selbst als Zeugin in Betracht, die sich der Frage nach Versäumnissen stellen müsste, da sie früher in der Verfassungsschutzabteilung Islamismus gearbeitet hatte. Sie war also mit für die Beobachtung der Szene zuständig, aus der Anis Amri kam. Der Tunesier war nach dem Lkw-Anschlag mit insgesamt zwölf Toten am 19. Dezember 2016 als Haupttäter identifiziert worden und zunächst entkommen. Vier Tage danach hatte ihn die italienische Polizei erschossen.

Nach und nach stellte sich heraus, dass er in Deutschland mehreren Sicherheitsbehörden als »Gefährder« bekannt gewesen war und sogar V-Leuten gegenüber Anschlagspläne offenbart hatte.

Vergangene Woche hatte im Ausschuss die Bundestagsabgeordnete Martina Renner, Obfrau der Fraktion Die Linke, den Verdacht geäußert, die frühere Verfassungsschützerin H. habe »ihre Rolle im Ausschuss benutzt«, habe, »um auch Zeugen zu beeinflussen«, bestimmte Sachverhalte dem Ausschuss nicht offenbart. Laut Renner hatte die Frau immer dann interveniert, wenn in Vernehmungen Personen aus der Islamistenszene zur Sprache gekommen seien, deren Fälle sie selbst als Referatsleiterin beim Verfassungsschutz bearbeitet habe: »Ich halte dieses Vorgehen nicht für ein Versehen, sondern für den gezielten Versuch, bestimmte Sachverhalte nicht in das Blickfeld des Ausschusses zu bringen«, so Renner.

Der Vorsitzende des Gremiums, Armin Schuster (CDU), hatte nach der Beratungssitzung am Donnerstag von einem »Vertrauensproblem« gesprochen, SPD-Obmann Fritz Felgentreu von einer »Mischung aus Arroganz, Ignoranz und Respektlosigkeit gegenüber den Belangen des Ausschusses«.

Das Ministerium hat Frau H. inzwischen aus dem Ausschuss abgezogen. Die Entscheidung, die Beamtin dorthin zu schicken, war noch unter dem Vorgänger des aktuellen Innenministers Horst Seehofer (CSU) getroffen worden. Der damalige Minister Thomas de Maizière (CDU) habe einen entsprechenden Vorschlag der Fachleute seines Ministeriums genehmigt, sagte die Sprecherin am Montag. »Das heißt also nicht, der Minister hat explizit eine bestimmte Person vorgeschlagen für den Untersuchungsausschuss, sondern es wurde von der Fachabteilung eine bestimmte Person benannt, und dem hat der Minister zugestimmt.«

Diese Woche wollen die Abgeordneten einen weiteren Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz vernehmen, der unter dem Decknamen »Thilo Bork« auftreten soll. Er ist als Referatsgruppenleiter in der Abteilung 6 für Informationsbeschaffung zuständig, was bedeutet, dass er den Einsatz von V-Leuten im radikalislamischen Milieu koordiniert. Seit Anfang 2017 ist bekannt, dass der Verfassungsschutz eine »Quelle« in der Berliner Fussilet-Moschee hatte, wo Amri damals ein und aus ging. Der Informant soll den späteren Attentäter allerdings laut BfV kaum gekannt haben. (dpa/jW)