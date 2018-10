Kein Vergessen

Ein Jahr nach deren Ermordung haben am Dienstag auf Malta zahlreiche Menschen an Daphne Caruana Galizia erinnert (Foto). Die Journalistin war am 16. Oktober 2017 durch die Explosion einer unter ihrem Autositz deponierten Bombe getötet worden, nachdem sie unter anderem über Korruption und Geldwäsche berichtet und damit auch maltesische Regierungsvertreter in Bedrängnis gebracht hatte. Bislang wurde das Verbrechen nicht aufgeklärt. Die EU-Kommission verlangte deshalb am Dienstag »die ganze Wahrheit«. (dpa/jW)