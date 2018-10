Türkische Justiz beendet Geiselnahme

Suat Corlu und Mesale Tolu am Dienstag vor Beginn der Gerichtsverhandlung in Istanbul Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

Der Ehemann der in der Türkei ebenfalls angeklagten deutschen Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu darf das Land verlassen. Das Istanbuler Gericht hob bei der Fortsetzung der Verhandlung am Dienstag die Ausreisesperre gegen Suat Corlu auf. Der Prozess wegen Terrorvorwürfen gegen das Ehepaar wurde auf den 10. Januar vertagt.

Tolu und Corlu werden Verbindungen zur Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei (MLKP) vorgeworfen. Die Journalistin hatte vergangenes Jahr bereits mehr als sieben Monate in Untersuchungshaft verbracht und war nach ihrer Freilassung im Dezember in der Türkei festgehalten worden. Erst Ende August war die Ausreisesperre aufgehoben worden, so dass sie mit ihrem Sohn nach Deutschland fliegen konnte. Zur Fortsetzung des Prozesses war sie am Dienstag nach Istanbul zurückgekehrt und hatte im Saal des 29. Strafgerichts im Stadtteil Caglayan neben ihrem Mann gesessen. In ihrer Aussage hatte sie für beide einen Freispruch gefordert.

Nach der Entscheidung des Gerichts zeigte sie sich erleichtert: »Das bedeutet für meine Familie, dass sie endlich wieder zusammenkommen kann«, sagte sie vor dem Justizpalast in Istanbul. »Wir wurden auseinandergerissen, und diese Phase hat eigentlich viel zu lange gedauert.«

Unterdessen gehen die Schikanen gegen den seit mehr als fünf Wochen in der Türkei inhaftierten österreichischen Journalisten und jW-Autor Max Zirngast weiter. Einer seiner Verteidiger, Tamer Dogan, wurde erneut vom Verfahren ausgeschlossen, wie die Solidaritätskampagne am Dienstag mitteilte. Die Richter bestätigten damit eine gleichlautende Entscheidung vom 18. September und begründeten das mit laufenden Ermittlungen gegen den Juristen. Dogan kündigte an, beim türkischen Verfassungsgericht Widerspruch einzulegen und notfalls bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen.

Max Zirngast war am 11. September in seiner Wohnung in Ankara festgenommen worden. Bislang ist unklar, was ihm konkret vorgeworfen wird. (dpa/jW)