Wieder Nummer eins

Singapur. Simona Halep wird das Tennisjahr 2018 erneut als Nummer eins abschließen. Wie die WTA mitteilte, kann die Rumänin in den verbleibenden zwei Turnierwochen von keiner Spielerin mehr von der Topposition verdrängt werden. In dieser Woche ist die 27jährige, die zuletzt über Rückenschmerzen geklagt hatte, beim WTA-Turnier in Moskau am Start. Ab Sonntag steht dann in Singapur mit den WTA Finals der letzte Saisonhöhepunkt an. (dpa/jW)