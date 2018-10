Frisco. Titelverteidiger USA und Kanada haben sich für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich qualifiziert. Die US-Auswahl gewann beim Concacaf-Turnier in den USA am Montag das Halbfinale in Frisco (Texas) gegen Jamaika mit 6:0. Ebenfalls in Frisco setzte sich Kanada gegen Panama mit 7:0 durch. Damit stehen 17 der 24 WM-Teilnehmer fest, darunter auch Olympiasieger Deutschland. (dpa/jW)