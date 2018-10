Frankfurt am Main. In der Affäre um die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 haben die früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger sowie der ehemalige Generalsekretär Horst R. Schmidt einen juristischen Erfolg erzielt. Das Landgericht Frankfurt lehnte die Eröffnung eines Hauptverfahrens gegen das Trio am Montag ab. Die Staatsanwaltschaft hatte allen dreien im Zusammenhang mit der WM Steuerhinterziehung vorgeworfen. »Die Kammer hat keinen hinreichenden Tatverdacht gesehen«, so ein Sprecher. »Damit bleibt es dabei: Das Sommermärchen 2006 war die beste WM aller Zeiten«, hieß es von seiten der vergeblich Angeklagten. (dpa/jW)