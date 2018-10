Chefs überflüssig

Besetzt und selbstverwaltet: die »Vio. Me«-Reinigungsmittelfabrik in Thessaloniki Foto: Elisabeth Heinze

Am Wochenende standen die Pforten der Kooperative »Vio. Me« im griechischen Thessaloniki Tausenden Besuchern sperrangelweit offen. Normalerweise muss man dort klingeln und wartet dann auf Einlass. »Die Fabrik soll Fabrik bleiben, das Eigentum gehört der gesamten Gesellschaft«, erklärt Dimitris, Mitglied der Kooperative. Entsprechend dieser Devise hatte der von Zwangsversteigerung bedrohte Produzent von ökologischen Reinigungsmitteln zum »Coopenair Festival« in seine Produktionsstätte eingeladen.

Der Andrang war groß, größer als erwartet. »Ich bin hier, weil ich Vio. Me unterstützen will, damit es nicht schließt«, sagte Christina. Mehr als 4.000 Menschen waren wie die in einer Flüchtlingsunterkunft tätige Ärztin allein am Freitag zu den Auftaktkonzerten gekommen. Auf dem 5.000 Quadratmeter großen Gelände der seit mehr als fünf Jahren besetzten Fabrik in einem Industriegebiet am Stadtrand hatten zwei Bühnen und Dutzende Marktstände Platz. Zwei Lagerhallen wurden zu Ausstellungs- und Versammlungsräumen umfunktioniert. An dem Festival beteiligten sich regionale Genossenschaften, die vor allem Ess- und Trinkbares bzw. Kunsthandwerk selbst produzieren oder linken Lesestoff anbieten. Neben Auftritten lokaler Bands gab es Filmvorführungen.

Seit der Finanzkrise sind in Griechenland, auch aufgrund gesetzlicher und steuerlicher Vorteile, immer mehr Kooperativen gegründet worden. Längst nicht alle streben nach gesellschaftlicher Umgestaltung. Dimitris spricht vom Überleben als der Motivation hinter Vio. Me: »Was sehen wir denn da draußen? Unsere Kinder arbeiten Vollzeit und verdienen nur noch die Hälfte, alles ohne Rentenpunkte.« Der selbstverwaltete Betrieb exportiert Seifen ins europäische Ausland. Eines der Hauptabnehmerländer ist Deutschland. Auch der Verkauf ohne Zwischenhändler in den sozialen Zentren der Region funktioniert ausgezeichnet.

Die 1961 gegründete Filkeram Johnson AG, ein Hersteller für Keramikfliesen, war der Mutterkonzern der »Vio. Me«-Fabrik, die hauptsächlich Baukleber produzierte. Mit einst 350 Angestellten zählte sie zu den wichtigsten Unternehmen der Region. 2011 meldete die Eigentümerfamilie Filippou den Konkurs an. Am Ende zahlte sie weder Löhne noch Steuern und Sozialabgaben.

Weil ein migrantischer Arbeiter schon zuvor unversichert beschäftigt war, hatte ein Teil der Belegschaft bereits 2003 einen Betriebsrat gebildet. Diese Erfahrungen halfen, »in den Kampf zu treten«, erinnert sich Spyros von Vio. Me. Von nun an ging es ohne Chefs weiter. Am Ende entschieden alle Angestellten, außer die der Geschäftsführung, »dass die Fabrik in Betrieb bleibt«. Von den 60 Arbeitern blieben 36 und besetzten das Werk. Mit Hilfe eines Solidaritätsfonds kamen bis 2013 die nötigen Geldmittel für die Produktionsaufnahme zusammen. Damit die Inbesitznahme des Betriebes nicht auch eine Schuldenübernahme bedeutete, gründeten die 17 verbliebenen Arbeiter im selben Jahr unter dem alten Namen Vio. Me eine Kooperative und stellten die Produktion auf ökologische Reinigungsmittel um.

Trotz des relativ hohen Bekanntheitsgrads und des Erfolgs der Initiative können sich die Mitglieder nur einen Lohn auf dem Niveau des griechischen Arbeitslosengeldes auszahlen. Aber letzteres gibt es nur ein Jahr lang, deshalb sei der niedrige Lohn ohnehin die bessere Alternative, findet Dimitris. Hohe Ideale verlangen einen hohen persönlichen Einsatz: Werktags beginnt der Tag um sieben Uhr mit dem gemeinsamen Plenum, es gibt Schichtdienste. Auch nächtliche Wachen gehören dazu, denn das Objekt muss unter anderem vor dem Insolvenzverwalter geschützt werden. Was Vio. Me von anderen Projekten solidarischen Wirtschaftens unterscheidet, sind die ungeklärten Eigentums- und Nutzungsverhältnisse. Noch ist behördlich nicht geklärt, wie es mit dem Grundstück und den vorhandenen Produktionsmitteln weitergeht.

Nicht nur wegen des Semesterbeginns war der Zeitpunkt des Festivals daher günstig gewählt. Unterstützung kann die Kooperative in den nächsten Wochen jedenfalls gut gebrauchen. Ab dem 25. Oktober beginnen erneut Versteigerungsrunden. Sie sollen bis zum Dezember dauern. Der Anwalt der Eigentümer versucht nach wie vor, das Grundstück als Ganzes so günstig wie möglich zu veräußern. Dabei ist eine Lagerhalle gar nicht Teil der Insolvenzmasse, sie wurde wegen Steuerschulden »einbehalten«, meinte Spyros. Der Arbeiter ist besorgt, dass das Gelände bald zur ungenutzten Spekulationsmasse verkommt. »Selbst wenn sie entscheiden, dass wir keinen Erfolg haben: Wir bleiben und machen weiter«, zeigte sich Dimitris hingegen überzeugt.