Keine Lösung ist auch eine Lösung

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und die britische Premierministerin Theresa May verfolgen unterschiedliche Ziele (EU-Gipfel in Salzburg, 20.9.2018) Foto: Leonhard Foeger /REUTERS

Die angepeilte »Brexit«-Einigung am Wochenende blieb aus. Sah es Ende vergangener Woche noch so aus, als stünde ein Durchbruch in den Verhandlungen von der EU und der britischen Regierung kurz bevor, erwies sich diese Ankündigung als Finte. Ein am Sonntag kurzfristig anberaumtes Treffen der Chefunterhändler beider Seiten endete ergebnislos. Zuvor sagten EU-Vertreter, eine Einigung könne vielleicht schon am Montag verkündet werden. Daraus wurde nichts. Ein britischer Regierungsvertreter stellte klar: »Die EU ist sehr interessiert daran, dass es so aussieht, als stünde eine Einigung bevor.« Es wirke dann so, als scheitere sie an mangelnder Kompromissbereitschaft der britischen Seite, sagte er gegenüber AFP.

Zu Wochenbeginn sind die Fronten also offenbar weiterhin verhärtet. Das ist die Ausgangsbasis für einige heiße Brexit-Tage: Bereits am Dienstag hat Premierministerin Theresa May ihren ersten wichtigen Termin in dieser Angelegenheit. Dann will ihr Kabinett über die irisch-nordirische Grenzfrage diskutieren – den wohl größten Brocken, den es auf dem Weg zu einem Brexit-Deal noch aus dem Weg zu räumen gilt. Schließlich verläuft nach dem Austritt Großbritanniens eine EU-Außengrenze quer über die irische Insel. Eine harte Grenze wäre jedoch eine akute Bedrohung des Friedens im ehemaligen Konfliktgebiet.

»Für jeden, der auf der einen oder anderen Seite in Grenznähe oder irgendwo in Nordirland lebt, ist die Unsichtbarkeit der Grenze von zentraler Bedeutung«, erklärte Stephen Nolan von der nordirischen gewerkschaftsnahen Organisation Trademark dem Onlineportal Euractiv am 10. Oktober. Und weiter: »Ich gehe davon aus, dass es gegen jegliche Art von Grenze Widerstand geben würde, insbesondere seitens der Bevölkerung in der Grenzregion.«

Die von der EU favorisierte Alternative zur harten Grenze auf der irischen Insel besteht darin, selbige ins Meer zu verlegen. Dann verliefe sie zwischen Nordirland und dem übrigen Vereinigten Königreich (Wales, Schottland und England). Der Frieden ließe sich so sichern, allerdings um den Preis der territorialen Integrität Großbritanniens. Nordirland würde wirtschaftlich abgespalten werden und verbliebe wohl im EU-Binnenmarkt. Für viele Briten ist dieser Vorschlag ein Affront. Auch innenpolitisch dürfte er schwer durchsetzbar sein, ist May doch seit den letzten Wahlen auf die Stimmen der zehn erzkonservativen, radikalunionistischen DUP-Abgeordneten aus Nordirland angewiesen. Laute Kritik am EU-Vorschlag kommt unter Führung von Exaußenminister Boris Johnson auch aus Mays eigenen Tory-Reihen. Ein Entgegenkommen gegenüber Brüssel könnte sie in London den Job kosten.

Am Mittwoch trifft May dann auf ihre Noch-Amtskollegen aus den anderen 27 EU-Staaten. Die zeigten sich zuletzt nicht weniger widerborstig als die Minister in der Heimat. Chefunterhändler Michel Barnier, Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und mehrere Staats- und Regierungschefs betonten zuletzt immer wieder ihre harte Haltung in der Grenzfrage.

Ähnlich verhärtet sind die Fronten auch in Fragen der zukünftigen Beziehungen zwischen London und Brüssel. Einig ist man sich weitgehend, dass die Basis ein »Freihandelsabkommen« sein soll. Doch während May auf Zollfreiheit für Waren setzt, während Dienstleistungs- und Kapitalverkehr reguliert werden sollen, konzentriert sich Brüssel auf das Mantra von der Integrität des Binnenmarktes. Alles oder nichts, drinnen oder draußen. In dieser Frage gibt es zumindest die Option, durch eine Übergangsphase Zeit zu gewinnen.

Bei den Austrittsmodalitäten drängt die Zeit hingegen. Stichtag ist der 29. März. An diesem Tag wird Großbritannien die EU verlassen, wenn es nicht doch noch zu einer spektakulären innenpolitischen Wende kommt. Beide Seiten bereiten sich nun verstärkt und mitteilsam auf ein »No-Deal-Szenario« vor. Doch auch das ist Verhandlungsstrategie: Wer auf den letzten Metern nicht auf einen Deal angewiesen ist, kann seine Position entschlossener vertreten.