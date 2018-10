Koalition auf der Kippe

»Nicht abgewählt«: Premierminister Xavier Bettel steht im Regen Foto: Francois Lenoir /REUTERS

Luxemburg steht nach den Parlamentswahlen am Sonntag vor komplizierten Koalitionsverhandlungen. Am Montag begannen die Parteigremien mit der Auswertung des Urnengangs. Rund 257.000 Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Trotz Wahlpflicht lag die Beteiligung bei unter 90 Prozent. Sieger der Wahlen sind Grüne und Piraten, großer Verlierer die Sozialdemokraten, die ihr schlechtestes Ergebnis seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs einstecken mussten. Auch die Kommunisten verloren an Zustimmung, sie konnten keines der 60 Mandate erringen.

Zwei der drei Parteien der Regierungskoalition, die liberale Demokratische Partei (DP) und vor allem die sozialdemokratische LSAP, verloren an Wählerzuspruch. Die Liberalen konnten ihre Verluste allerdings in Grenzen halten, sie verloren 1,34 Prozentpunkte, kamen auf 16,91 Prozent und haben ein Mandat weniger als bisher. Die Sozialdemokraten hingegen, die auch nach der Regierungsmitarbeit unter dem heutigen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker von der Christlich-Sozialen Volkspartei (CSV) viele Stimmen verloren hatten, büßten nach 2009 und 2013 abermals Prozentpunkte ein. 17,60 Prozent reichen nur noch für zehn Parlamentssitze, drei weniger als bisher.

Der dritte Koalitionspartner allerdings, die Grünen, verbesserte sich um 4,99 Prozentpunkte auf 15,12 Prozent und erhält neun Sitze in der Abgeordnetenkammer, bisher hatte er sechs. Dass die ehemals pazifistische Umweltpartei eine Erhöhung des Militärbudgets um 50 Prozent mitgetragen hat, schadete ihr offenbar nicht. Die Piratenpartei konnte ihr Ergebnis vom Jahr 2013, das sie bereits in den Genuss der staatlichen Parteienfinanzierung, nicht aber ins Parlament brachte, mehr als verdoppeln und kommt auf 6,45 Prozent der Stimmen und zwei Mandate.

Ganz anders als anhand von Wählerbefragungen prognostiziert, verloren auch die Konservativen von der CSV, die zum ersten Mal seit 1979 ohne ihr Zugpferd Juncker antraten, deutlich. Nach einem Minus von 5,37 Prozentpunkten bleiben noch 28,31 Prozent und 21 Mandate (minus 2). Damit verfehlte sie ihr erklärtes Wahlziel, eine eigene Mehrheit der bisherigen Regierungskoalition zu verhindern. Sie wurde aber die mit Abstand stärkste Partei. Deshalb, so ihr Spitzenkandidat Claude Wiseler im Anschluss, sei das Wahlergebnis »ein klarer und deutlicher Auftrag an die CSV, in Luxemburg Politik zu gestalten«. Es sei schwer verständlich, falls die stärkste Partei wie 2013 abermals »von der Regierung ausgeschlossen werden sollte«.

Die Kommunisten (KPL) kommen nach einem Verlust von 0,37 Punkten auf 1,27 Prozent, dem schlechtesten Ergebnis seit 2004. Die Partei Déi Lénk (Die Linke) konnte kaum von den Verlusten der Sozialdemokraten profitieren, verbesserte sich aber um 0,54 Punkte auf 5,48 Prozent. Damit behält sie ihre beiden Mandate. Die rechte »Alternative Demokratische Reformpartei« (ADR), vergleichbar mit der deutschen CSU, gewann 1,64 Punkte und kam auf 8,28 Prozent. Das hinzugewonnene vierte Mandat reicht jedoch nicht für den angestrebten Fraktionsstatus.

Die bisherige, bereits knappe Zwei-Stimmen-Mehrheit von DP, LSAP und Grünen schrumpfte also auf eine Stimme zusammen. Zwar reichte das Premierminister Xavier Bettel, um festzustellen, die Regierung sei »nicht abgewählt«, sondern »bestätigt« worden, das Resultat sei gar »fantastisch« und die bisherige, nach den Parteifarben Rot, Blau und Grün »Gambia« genannte, Dreierkoalition wolle »weiterhin Regierungsverantwortung übernehmen«. LSAP-Spitzenkandidat Etienne Schneider gab jedoch zu Protokoll, seine Partei müsse erst noch über eine mögliche Fortsetzung der Koalition beraten. Rechnerisch wäre auch eine Koalition von CSV und Liberalen sowie eine Koalition von CSV und LSAP möglich. Für eine konservativ-grüne Koalition reicht es hingegen nicht.