Wähler in Bewegung

In Trachtenkleidung zur Wahl: Im bayerischen Maisach ging es am Sonntag zumindest äußerlich traditionell zu Foto: Michael Dalder/REUTERS

Die Freude über das Ende der CSU-Alleinherrschaft in Bayern hält sich vor allem bei zwei Parteien in Grenzen: bei der SPD, die im Vergleich zur Landtagswahl im Jahr 2013 mehr als zehn Prozent verlor, aber noch im Parlament sitzt – sowie bei der Partei Die Linke, die in den letzten Jahren zwar zulegen konnte, aber am Sonntag mit 3,2 Prozent trotzdem den Einzug verpasste. Vor einem Monat hatte sie in Bayern in Umfragen bei fünf Prozent gelegen. »Viele Kurzentschlossene« seien dann aber abgesprungen, sagte der Landesgeschäftsführer der Linken, Max Steininger, am Montag im Gespräch mit junge Welt. Seiner Partei hätten viele in Bayern die Daumen gedrückt, die sie dann doch nicht alle gewählt hätten. »Leider auch sehr enge Bündnispartner«, zum Beispiel aus Gewerkschaftskreisen, hätten dafür plädiert, auf Nummer sicher zu gehen und lieber eine Partei zu wählen, die nicht Gefahr lief, an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern, so Steininger. »Hauptsache gegen AfD und CSU« sei die Devise gewesen. Insgesamt 17,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler hatten sich dann für die Grünen entschieden. Diese hätten jedoch keine Antwort auf die soziale Frage, betonte Steininger. Die Linke werde sich weiter für das Volksbegehren gegen den Pflegenotstand und in Mieterkämpfen engagieren – und außerdem versuchen, möglichst viele ihrer Wählerinnen und Wähler zu aktivieren.

Leander Sukov, der im Wahlkreis Würzburg Stadt und Land für Die Linke kandidiert hatte, fuhr dort mit 5,7 Prozent ein deutlich besseres Ergebnis ein als die Partei landesweit. »Unser Problem ist, dass wir einen guten Stand in den großen Städten haben, aber keine ausreichenden Strukturen im ländlichen Bereich«, erklärte Sukov am Montag gegenüber junge Welt. »Daran müssen wir jetzt arbeiten. In zwei Jahren sind Kommunalwahlen. Das ist die Chance, ein Fundament zu schaffen, auf dem wir in den Landtag zwei Jahre danach einziehen können.« Wenn dann die Spitze der Bundestagsfraktion im Einklang mit der Partei agiere »und unsere Wählerinnen sicher sind, wen sie eigentlich wählen«, dann werde das auch klappen, so Sukov.

Die SPD litt nach Einschätzung vieler in Bayern vor allem darunter, dass ihre Spitzenpolitiker im Bund als Koalitionspartner von CDU und CSU eine klägliche Figur machen. »Wie lange können Geduldsfäden ›gespannt‹, ›sehr gespannt‹, ›zum Bersten gespannt‹ oder ›kurz vorm Reißen‹ sein, bevor sie dann mal reißen?« fragte Juso-Chef Kevin Kühnert, der sich nach der Bundestagswahl gegen eine Neuauflage der großen Koalition ausgesprochen hatte, am Sonntag abend via Twitter.

Die bayerische SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen sagte am Sonntag abend laut Deutscher Presseagentur, sie habe gespürt, dass viele Menschen »unglaubliche Skepsis« gegenüber der Sozialdemokratie hätten. Es gehe nun darum, den Glauben an die SPD wiederherzustellen. Das gehe nur mit einer ganz klaren Haltung. »Wir dürfen nie wieder halbe Wege gehen, sondern nur ganze.« Der Landesvorstand werde in den kommenden Tagen über alles reden, sagte sie. »Und ich meine über alles.«

Mit einem Ergebnis von 9,7 Prozent ist die SPD in Bayern nur noch fünftstärkste Partei. Vor ihr liegt die AfD mit 10,2 Prozent. Die FDP schaffte mit 5,1 Prozent knapp den Wiedereinzug. Als wahrscheinlicher Koalitionspartner der CSU, die traditionell nicht gut mit den Grünen kann, gelten die Freien Wähler, die 11,6 Prozent erreichten.

Die CSU hatte in den letzten Wochen in Umfragen bei 33 bis 35 Prozent gelegen, konnte aber dann doch 37,2 Prozent der Stimmen für sich verbuchen – die vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung von knapp 72,4 Prozent kam ihr zugute. Laut einer Analyse von Infratest und der Forschungsgruppe Wahlen verlor die CSU aber mit 180.000 Stimmen mehr an die AfD als alle anderen Parteien zusammen. Allerdings wanderten demnach ebenso viele bisherige CSU-Wähler zu den Grünen ab.

»Das ist die Flüchtlingspolitik von Horst Seehofer, die die einen Wähler Richtung AfD und die anderen Richtung Grüne getrieben hat«, sagte der Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim am Montag der dpa. Allerdings verlor die CSU unter diesem Parteichef und Bundesinnenminister auch rund 170.000 Stimmen an die Freien Wähler.