Wer ließ Marielle umbringen?

Hunderte versammelten sich am Sonntag auf dem Platz Cinelândia im Zentrum von Rio de Janeiro. Auf den Tag sieben Monate nach dem Mord an der linken Politikerin und Frauenrechtlerin Marielle Franco forderten sie die Aufklärung des Verbrechens und verteilten Straßenschilder mit deren Namen an Passanten. Die Aktion richtete sich auch gegen den Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro und die von ihm angeheizte politische Gewalt. Vor wenigen Tagen hatte ein von zwei Politikern seiner Partei angeführter Mob dort eine Plakette für Marielle zerstört. (pst)